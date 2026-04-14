IPL 2026 : काव्या मारनचा संघ आणखी सुसाट पळणार; स्टार खेळाडू दोन दिवसांत ताफ्यात दाखल होतोय... आता समोर कोणीही येऊ द्या...

Pat Cummins Could Feature for SRH After Fitness Test: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये काल धुमाकुळ घातला... तगड्या फलंदाजांची फौज असलेल्या राजस्थान रॉयल्सचा निम्मा संघ SRH च्या गोलंदाजांनी ९ धावांत माघारी पाठवला. २१६ धावांचा पाठलाग करताना राजस्थानचा संपूर्ण संघ १५९ धावांत माघारी पाठवून हैदराबादने मोठा विजय मिळवला. प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या आणि इशान मलिंगाने दोन विकेट्स घेत RR ला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. नवख्या गोलंदाजांनी प्रतिस्पर्ध्यांची अशी वाट लावलेली असताना SRH ची ताकद आणखी वाढणार आहे. कारण दोन दिवसांत त्यांच्या ताफ्यात स्टार खेळाडू दाखल होतोय....ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स लवकरच भारतात येणार आहे. जलदगती गोलंदाज दुखापतीमुळे इतके दिवस आयपीएल २०२६ मधून बाहेर होता. तो लवकरच हैदराबादच्या आगामी सामन्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. पण, तो लगेच खेळेल का, याबाबत अद्याप कोणतीही खात्री नाही, परंतु निश्चितपणे एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार कमिन्स बुधवारी मायदेशी फिटनेस चाचणी देणार आहे आणि जर तो या चाचणीत यशस्वी झाला, तर तो SRHकडून खेळायला सुरुवात करू शकतो. कमिन्स १७ एप्रिल रोजी हैदराबादमध्ये परतण्याची शक्यता आहे. SRH आपला पुढील सामना शुक्रवारी घरच्या मैदानावर खेळणार आहे..सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास आयपीएलच्या उत्तरार्धात खेळण्याची आशा आहे, असे हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कमिन्स म्हणाला होता. "मी पुन्हा गोलंदाजी करत आहे. सध्या मी साधारणपणे दर तिसऱ्या दिवशी गोलंदाजी करत आहे. स्पर्धेच्या मध्यापर्यंत मला पूर्णपणे तंदुरुस्त करण्यासाठी आम्ही एक योजना आखली आहे. त्यामुळे, काहीही चुकीचे न घडल्यास, आशा आहे की मी उत्तरार्धात आणि अंतिम सामनाही खेळेन," असे कमिन्स म्हणाला होता..Praful Hinge : तुमच्या मुलाने वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतली...! वडील काय म्हणाले वाचा... आई म्हणते, लेकाला निळ्या जर्सीत पाहायचेय .तो २७ मार्च रोजी, हैदराबादच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुविरुद्धच्या पहिल्या सामन्याच्या एक दिवस आधी भारतात दाखल झाला आणि २ एप्रिल रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यानंतर ऑस्ट्रेलियाला परतला. पुढील २४ तासांत त्याची फिटनेस चाचणी होणार आहे. कमिन्सच्या स्थितीबद्दल विचारणा केली असता, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या प्रवक्त्याने 'कोणतीही बातमी नाही' असे उत्तर दिले. एका सूत्राने सांगितले, "आशा आहे की, तो चाचणी उत्तीर्ण करेल आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवेल.".मोठी बातमी : KKR च्या गोलंदाजावर दोन वर्षांची बंदी! IPL 2026 मध्ये खेळण्याची मिळाली शिक्षा, पाकिस्तानात जल्लोष.क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) आपल्या वेगवान गोलंदाजांना ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याबाबत खूप कठोर आहे. मिचेल स्टार्कला (दिल्ली कॅपिटल्स) अद्याप NOC मिळालेले नाही, तर कॅमेरून ग्रीनला कोलकाता नाईट रायडर्सकडून गोलंदाजी करण्यासाठी उशिरा परवानगी देण्यात आली. RCB चा जोश हेझलवूड, मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात अनुपस्थित होता.