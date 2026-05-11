PBKS vs DC Live: प्रियांश आर्यचा पहिल्याच चेंडूवर कल्ला... स्टार्कला हाणला Six! नोंदवला भारी विक्रम, अक्षर पटेल स्तब्ध... Video Viral

Punjab Kings vs Delhi Capitals Marathi Update: प्रियांश आर्यने पहिल्याच चेंडूवर मिचेल स्टार्कला खणखणीत षटकार खेचून नवा विक्रम नावावर केला. सामन्याच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार मारण्याचा पराक्रम दोनवेळा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे. याशिवाय त्याने विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. .IPL 2026 ची प्ले ऑफची शर्यत रंगात आली असताना आता सर्व संघासमोर विजय, हाच एक पर्याय आहे. स्पर्धेची सुरूवात दणक्यात करणाऱ्या PBKS ला सलग तीन पराभवामुळे चौथ्या क्रमांकावर घसरावे लागले, तर DC ने ११ सामन्यांत ४ विजय मिळवून अजूनही स्वतःला शर्यतीत ठेवले आहे. त्यांना मागील पाच सामन्यांत चार पराभव पत्करावे लागले आहेत. कर्णधार अक्षर पटेलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी घेतली आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पाच बदल केले. पंजाबकडून बेन ड्वार्शियस आयपीएलमध्ये पदार्पण करणार आहे..PBKS vs DC Live: दिल्ली कॅपिटल्सने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ५ बदल केले, पण Prithvi Shaw ला नाही खेळवले; पंजाब किंग्सच्या ताफ्यातही बदल.दिल्लीच्या ताफ्यात अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, डेव्हिड मिलर, अकीब नबी आणि माधव तिवारी हे पाच बदल पाहायला मिळणार आहेत. प्रियांश आर्य याने पहिल्याच चेंडूवर मिचेल स्टार्कचे षटकाराने स्वागत केले. मिचेल स्टार्सने ट्वेंटी-२० क्रिकेटच्या इनिंग्समध्ये पहिल्या चेंडूवर फक्त दोनवेळाच षटकार खाल्ला आहे. याच आयपीएलमध्येच यशस्वी जैस्वालने जयपूर येथे त्याला पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला होता. त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर फक्त टायमिंगवर षटकार खेचला आणि स्टार्कच्या त्या षटकात २२ धावा आल्या. .आकिब नबीच्या तिसऱ्या चेंडूवर प्रियांशचा झेल उडालेला, परंतु अक्षर पटेलच्या प्रयत्नांना यश नाही आले. तिसऱ्या षटकात लुंगी एनगिडीला आणले गेले आणि प्रियांशने त्याचेही स्वागत सलग दोन षटकारांनी केले. पंजाबने २.४ षटकांत फलकावर पन्नास धावा चढवल्या आणि ही संघाची वेगवान फिफ्टी ठरली. दिल्लीच्या प्रत्येक गोलंदाजाचं स्वागत प्रियांशकडून षटकाराने होताना दिसले. प्रियांशने २४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि संघाला पॉवर प्लेमध्ये ७२ धावांपर्यंत पोहोचवले..प्रियांशने मोडला विराटचा विक्रम...प्रियांशने आज पहिल्याच चेंडूवर षटकार खेचला, पंरतु त्याआधी २००९ मध्ये डर्बन येथे ब्रॅड हॉजविरुद्ध नमन ओझाने, २०१९ मध्ये बंगळूरु येथे वरुण ॲरॉनविरुद्ध विराट कोहलीने, २०२४ मध्ये कोलकाता येथे नुवान थुशाराविरुद्ध फिल सॉल्टने आणि २०२५ मध्ये मुल्लानपूर येथे खलील अहमदविरुद्ध प्रियांशने पहिल्या चेंडूत षटकार खेचला आहे. याच मोसमाच्या सुरुवातीला यशस्वी जैस्वालनेही जयपूरमध्ये स्टार्कच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला होता. यशस्वीने आयपीएल डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या यादीत चार षटकारांसह आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे, तर प्रियांश तीन षटकारांसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. Most times, hitting six on the first ball of an IPL innings.Six off the first ball of an IPL matchनमन ओझा (आरआर) ब्रॅड हॉज (केकेआर), डर्बन, 2009विराट कोहली (RCB) वरूण आरोन (RR), बेंगळुरू, 2019फिल सॉल्ट (KKR) नुवान तुषारा (MI), कोलकाता, 2024प्रियांश आर्य (पीबीकेएस) खलील अहमद (सीएसके), मुल्लानपूर, २०२५मिचेल स्टार्क (DC), जयपूर, 2026 कडून यशस्वी जैस्वाल (RR).प्रियांश आर्य (PBKS) मिचेल स्टार्क (DC), धर्मशाला, 2026*.