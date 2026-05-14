PBKS vs MI Live : सूर्या का खेळत नाही, हे जसप्रीत बुमराहने सांगितले; हार्दिकचे साधे नावही नाही घेतले! म्हणाला, या टीमचे कर्णधारपद...

Punjab Kings vs Mumbai Indians Marathi Updates : मुंबई इंडियन्स इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध नव्या कर्णधारासह मैदानावर उतरला. नियमित कर्णधार हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव, हे दोघंही पंजाबविरुद्धच्या सामन्याला मुकले आहेत. त्यामुळे जसप्रीत बुमराह MI चे नेतृत्व करायला मैदानावर आला. जसप्रीतने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. १९ वर्षांचा असताना या फ्रँचायझीमध्ये आलो आणि आज कर्णधाराचा मान मिळाला, अशा भावना जसप्रीतने व्यक्त केल्या..PBKS vs MI यांच्यात आतापर्यंत ३५ सामने झाले आणि पंजाबकडे १८-१७ अशी आघाडी आहे. या दोन्ही संघांमध्ये पंजाबने २३० ही सर्वोत्तम धावसंख्या उभारली होती, तर ८७ हा निचांक धावसंख्येचा विक्रम मुंबईच्या नावावर आहे. बुमराह म्हणाला की, येथील थंड हवामानामुळे खेळपट्टी स्थिरावण्यास कदाचित थोडा वेळ लागेल; परिणामी, दुसऱ्या डावात चेंडू बॅटवर अधिक चांगल्या प्रकारे येईल. IPL कर्णधार बनण्यापूर्वी आपण कसोटी संघाचे कर्णधार होऊ, अशी अपेक्षा नव्हती. हे एक नवीन आव्हान आणि नवीन जबाबदारी आहे, आणि या प्रक्रियेचा आनंद घेण्याची आशा आहे..Breaking: वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात निवड, तिलक वर्मा कॅप्टन! तिरंगी मालिकेसाठी संघ जाहीर .हार्दिकच्या नावाचा उल्लेखही न करता जसप्रीत म्हणाला की, या संधीतून जास्तीत जास्त सकारात्मक गोष्टी आत्मसात करायच्या आहेत. आपला प्रभाव पाडायचा आहे आणि काही संघांच्या वर्चस्वाला आव्हान द्यायचे आहे. संघात दोन बदल करण्यात आले आहे. सूर्यकुमार यादव वैयक्तिक कारणामुळे आजच्या सामन्याला मुकला आहे. अल्लाह गझनफरही आजच्या सामन्यात खेळणार नाही..श्रेयस अय्यर म्हणाला, आम्हीही प्रथम गोलंदाजी केली असती. खेळपट्टी थोडी कोरडी दिसते आहे. खेळपट्टी कशी खेळेल हे अजून माहित नाही, त्यामुळे त्याबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत आहोत. काय चुकले याचा विचार करणे आपण थांबवले पाहिजे. हरप्रीत ब्रार, झेवियर बार्टलेट आणि अझमतुल्ला ओमरझाई हे तीन आजच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आम्ही केले आहेत..Mumbai Indians : रायन रिकल्टन, नमन धीर, तिलक वर्मा, शेर्फाने रदरफर्ड, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, शार्दूल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा Punjab Kings : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंग, अझमतुल्लाह ओमरझाई, मार्को यान्सेन, झेव्हियर वार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.