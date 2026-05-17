PBKS vs RCB: वेंकटेश अय्यरची तुफानी फटकेबाजी, विराट कोहलीचंही विक्रमी अर्धशतक; बंगळुरूने पंजाबसमोर ठेवलं भलं मोठं लक्ष्य

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru: पंजाब किंग्सविरुद्ध आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने २२० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. या सामन्यात बंगळुरूकडून विराट कोहली आणि वेंकटेश अय्यर यांनी अर्धशतके केली.
Venkatesh Iyer, Virat Kohli, Devdutt Padikkal | PBKS vs RCB | IPL 2026

Pranali Kodre
IPL 2026, PBKS vs RCB Marathi News: इंडियन प्रीमयर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१७ मे) धरमशाला येथे पंजाब किंग्स आणि रॉयल चलेंजर्स बंगळुरू संघात सामना होत आहे. या सामन्यात बंगळुरूकडून विराट कोहली, देवदत्त पडिक्रल आणि वेंकटेश अय्यर यांनी स्फोटक फलंदाजी केली. त्यामुळे बंगळुरूने पंजाबसमोर २२३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

या सामन्यात पंजाब किंग्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून जकॉब बेथल आणि विराट कोहली यांनी डावाची सुरुवात केली.

