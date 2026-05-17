PBKS vs RCB: वेंकटेश अय्यरची तुफानी फटकेबाजी, विराट कोहलीचंही विक्रमी अर्धशतक; बंगळुरूने पंजाबसमोर ठेवलं भलं मोठं लक्ष्य

IPL 2026, PBKS vs RCB Marathi News: इंडियन प्रीमयर लीग २०२६ स्पर्धेत रविवारी (१७ मे) धरमशाला येथे पंजाब किंग्स आणि रॉयल चलेंजर्स बंगळुरू संघात सामना होत आहे. या सामन्यात बंगळुरूकडून विराट कोहली, देवदत्त पडिक्रल आणि वेंकटेश अय्यर यांनी स्फोटक फलंदाजी केली. त्यामुळे बंगळुरूने पंजाबसमोर २२३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात पंजाब किंग्सने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून जकॉब बेथल आणि विराट कोहली यांनी डावाची सुरुवात केली..World Record: साई सुदर्शनचा विश्वविक्रम! IPL 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपही मिळवली अन् T20 मध्ये भल्याभल्यांना जे जमलं नाही, ते करून दाखवलं.विराट सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळत होता. पण बेथल पुन्हा एकदा स्वस्तात माघारी परतला. त्याला तिसऱ्या षटकात ११ धावांवर हरप्रीत ब्रारने त्रिफळाचीत केले. पण त्यानंतर विराटला देवदत्त पडिक्कलची साथी मिळाली. पडिक्कलने पहिल्या चेंडूवर षटकार मारत त्याचा इरादा स्पष्ट केला. तो अत्यंत आक्रमक खेळत असताना दुसऱ्या बाजूने विराटने त्याला साथ दिली. पण अखेर हरप्रीत ब्रारनेच त्याला १० व्या षटकात श्रेयस अय्यरच्या हातून झेलबाद केले. पडिक्कलने २५ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावा केल्या. त्याची आणि विराटची ७६ धावांची भागीदारी झाली. .तो बाद झाल्यानंतर विराट आणि वेंकटेश अय्यरने डाव पुढे नेला. या दोघांनीही आक्रमक खेळ केला. त्यांच्यात ६० धावांची भागीदारी झाली. विराटचेही अर्धशतक झाले. विराटने आयपीएलमध्ये ७६ व्यांदा ५० धावांचा टप्पा पार केला. त्याच्या आसपासही याबाबतीत कोणी नाही. दुसऱ्या क्रमांकावर डेव्हिड वॉर्नर असून त्याने ६६ वेळा ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. दरम्यान, विराट अर्धशतकानंतर १५ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला, त्याला युझवेंद्र चहलने प्रियांश आर्यच्या हातून झेलबाद केले. विराटने ३७ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५८ धावांची खेळी केली. .अखेरच्या ५ षटकात वेंकटेश अय्यर आणि टीम डेव्हिडने आक्रमक खेळताना संघाला २२० धावांचा टप्पा पार करून दिला. डेव्हिड डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला. त्याने १२ चेंडूत २ चौकार आणि १२ षटकारांसह २८ धावा केल्या. वेंकटेश अय्यर ४० चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७३ धावांवर नाबाद राहिला. बंगळुरूने २० षटकात ४ बाद २२२ धावा केल्या.पंजाबकडून गोलंदाजी करताना हरप्रीत ब्रारने २ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि युझवेंद्र चहल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..KKR vs GT, IPL Points Table: शुभमन गिलचं शतक हुकलं अन् कोलकाताने रोखला गुजरातचा विजयरथ! KKR चं प्लेऑफचं आव्हान जिवंत.प्लेऑफसाठी महत्त्वाचा सामनाहा सामना जिंकल्यास बंगळुरू संघ प्लेऑफमधील जागा निश्चित करेल, तर पंजाबसमोरील मार्ग मात्र अत्यंत कठीण होईल. जर पंजाबने हा सामना जिंकला, तर त्यांचे प्लेऑफसाठीचे नशीब त्यांच्याच हातात राहिल. तसेच बंगळुरूला प्लेऑफसाठी शेवटच्या साखळी सामन्याची वाट पाहावी लागेल.