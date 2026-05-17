World Record: साई सुदर्शनचा विश्वविक्रम! IPL 2026 मध्ये ऑरेंज कॅपही मिळवली अन् T20 मध्ये भल्याभल्यांना जे जमलं नाही, ते करून दाखवलं

IPL 2026 Orange Cap Race: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (१६ मे) गुजरात टायटन्सला कोलकाता नाईट रायडर्सने पराभवाचा धक्का दिला. ईडन गार्डन्सवर झालेल्या सामन्यात २९ धावांनी गुजरातचा पराभव झाला. गुजरातसाठी शुभमन गिल, जॉस बटलर आणि साई सुदर्शन यांनी अर्धशतके केली, मात्र त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले. पण असे असले तरी साई सुदर्शनने (Sai Sudharsan) मात्र या सामन्यात खेळताना विश्वविक्रम (T20 Cricket World Record) केला आहे. .KKR vs GT, IPL Points Table: शुभमन गिलचं शतक हुकलं अन् कोलकाताने रोखला गुजरातचा विजयरथ! KKR चं प्लेऑफचं आव्हान जिवंत.या सामन्यात कोलकाताने गुजरातसमोर २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुदर्शनने आक्रमक सुरुवात केली. पण तिसऱ्या षटकात हाताच्या कोपराला चेंडू लागल्याने तो २३ धावांवर रियायर्ड हर्ट झाला. नंतर निशांत सिंधूही १ धावेवर बाद झाला. पण शुभमन गिल आणि जॉस बटलरने १२८ धावांची भागीदारी करत आशा कायम ठेवल्या होत्या. परंतु १७ व्या षटकात गिल ८५ धावांवर बाद झाला आणि गुजरातला मोठा धक्का बसला. यावेळी सुदर्शन पुन्हा मैदानात उतरला. त्याने मोठे शॉट्स खेळले. पण १९ व्या षटकात बटलरही ५७ धावा करून बाद झाला आणि अखेरच्या षटकात ४० धावांचे अशक्य समीकरण उरले. तरी त्यानं पराभवाचा फरक कमी करण्याचा प्रयत्न करताना २६ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. कोलकाताला २० षटकात ४ बाद २१८ धावा करता आल्या. सुदर्शन ३५ चेंडूत ५७ धावांवर नाबाद राहिला..ऑरेंज कॅप शर्यतीत सुदर्शने मारली बाजीदरम्यान, या सामन्यानंतर शुभमन गिल आणि सुदर्शन दोघांनीही आयपीएल २०२६ मध्ये ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत (Orange Cap) मोठी झेप घेतली. गिलने ५०० धावांचा टप्पा पार केला. तो आता आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने १२ सामन्यात ५५२ धावा केल्या आहेत. त्याला सुदर्शनने दोन धावांनी मागे टाकले. सुदर्शनने १३ सामन्यांत ५५४ धावा केल्या. त्यामुळे आता सध्या ऑरेंज कॅप साई सुदर्शनकडे आहे. या दोघांच्या पाठोपाठ हेन्रिक क्लासेन (५०८ धावा), विराट कोहली (४८४ धावा) आणि अभिषेक शर्मा (४८१ धावा) आहेत..साई सुदर्शनचा विश्वविक्रमदरम्यान, साई सुदर्शनने नाबाद ५३ धावांची खेळी करताना टी२० क्रिकेट कारकिर्दीत ३००० धावाही पूर्ण केल्या. त्याने ७९ टी२० सामन्यांतील ७८ डावात ३०१७ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे तो सर्वात कमी डावात ३००० धावा (Fastes 3000 T20 Runs) करणारा फलंदाज ठरला आहे. हा विश्वविक्रम असून त्याने शॉन मार्शला मागे टाकले आहे. मार्शने ८५ डावात ३००० टी२० धावा पूर्ण केल्या होत्या. भारतीय खेळाडूंच्या यादीत त्याने तिलक वर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड यांना मागे टाकले आहे. तिलकने ९० डावात आणि ऋतुराजने ९१ डावात ३००० टी२० धावा केल्या होत्या..Rahul Dravid: भारतीय क्रिकेटमधील प्रतिभेचा मैदानात डंका; बीसीसीआय पुरस्कार सोहळ्यात राहुल द्रविड यांची स्तुती .टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावात ३००० धावा७८ डाव - साई सुदर्शन८५ डाव - शॉन मार्श८६ डाव - डार्सी शॉर्ट८६ डाव - डेवॉन कॉनवे८७ डाव - ख्रिस गेल.