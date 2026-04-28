PBKS vs RR Live: प्रीति झिंटाच्या काळजाचा ठोका चुकलाच होता, पण...! श्रेयस अय्यरसोबत असं काही घडलं की, ती घाबरली; नेमकं काय?

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Marathi Updates: पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला सामना अपेक्षित तसा वेगाने पुढे सरकताना दिसत नाही. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील स्फोटक फलंदाजांची फौज असलेले दोन्ही संघ समोरासमोर येऊनही चौकार-षटकारांचा पाऊस धो धो पडत नाही. प्रियांश आर्य व कूपर कॉनली यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली, पंरतु राजस्थानच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer)बाबत असा एक प्रसंग घडला की तो पाहून मालकीण प्रीति झिंटा ( Preity Zinta) च्या काळाजाचा ठोका चुकला होता.. नेमकं असं काय घडलेलं?.RR व PBKS संघ प्रत्येकी दोन बदल करून आज मैदानावर उतरले. राजस्थानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा धाडसी निर्णय घेतला. कारण, प्रियांश आर्य व प्रभसिमरन सिंग या स्फोटक फलंदाजांचा सामना करणे आयपीएल २०२६ मध्ये भल्याभल्या गोलंदाजांना जड गेले आहे. त्याची झलक प्रियांशने दुसऱ्या षटकातच दाखवली. त्याने नांद्रे बर्गरच्या षटकात २,४,६,४,४, १ अशा २१ धावा कुटल्या. तिसऱ्या षटकात जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच चेंडूंवर प्रियांशची विकेट मिळवली होती. पण, कर्णधाराने स्लिप हटवल्याने प्रियांशचा झेल टिपला गेला नाही..त्यानंतर प्रियांशने हात मोकळे केले आणि त्याला नशीबाची साथ मिळाली. जोफ्राने पुलर लेंथ टाकून प्रियांशला फटका मारायला लावला आणि मिड ऑनला नांद्रे बर्गरने सोपा झेल टिपला. प्रियांश ११ चेंडूंत २९ धावा करून माघारी परतला, त्यात ५ चौकार व १ षटकाराचा समावेश होता. प्रियांशनंतर आलेल्या कूपर कॉनलीने हात मोकळे केले आणि त्याने सातव्या षटकात सलग दोन षटकार हाणले. पंजाबने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ६५ धावा फलकावर चढवल्या. प्रभसिमरन व कॉनली यांनी ३४ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि यात कॉनलीच्या १२ चेडूंत २६ धावा होत्या..PBKS vs RR Live: २,४,६,४,४,१, ४! प्रियांश आर्यने ७ चेंडूंत राजस्थानला झोडले; जोफ्रा आर्चर कर्णधार रियानवर संतापला, नेमकं काय घडलं?.यश पुनियाने डावातील त्याच्या दुसऱ्या षटकात कॉनलीला झेलबाद केले. पंजाबचा फलंदाज १४ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकारांसह ३० धावांवर माघारी परतला अन् प्रभसह त्याची ५९ ( ३३) धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. PBKS ने नऊ षटकांत शंभर धावा फलकावर चढवले. यशने पुढच्याच चेंडूवर श्रेयस अय्यरला पायचीतसाठी जोरदार अपील केले. राजस्थानने ही मोठी विकेट का सोडायची, म्हणून DRS घेतला. पण, रिप्लेमध्ये चेंडू यष्टींवर आदळत नसल्याचे दिसले आणि श्रेयस नाबाद राहिला. त्यानंतर संघ मालकीण प्रीति झिंटा हिची रिअॅक्शन पाहण्यासारखी होती. प्रभसिमरनने ३५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..