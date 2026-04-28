PBKS vs RR Live: २,४,६,४,४,१, ४! प्रियांश आर्यने ७ चेंडूंत राजस्थानला झोडले; जोफ्रा आर्चर कर्णधार रियानवर संतापला, नेमकं काय घडलं?

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Marathi Updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील दोन तगडे संघ, पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स, आमनेसामने आले. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल यांच्या आक्रमक फलंदाजीला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, श्रेयस अय्यर ही फौज सज्ज आहे. IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल चारमध्ये असलेले हे दोन्ही संघ प्ले ऑफसाठीची आपली जागा आणखी भक्कम करण्यासाठी भिडणार आहेत..प्रियांश आर्य लवकर बाद झाला तरी प्रभसिमरनचा वेग कमी होत नाही. आयपीएल २०२५ पासून, दुसऱ्या टोकाला प्रियांश असताना त्याचा स्ट्राईक रेट १६७ राहिला आहे, पण त्याच्या बाद झाल्यानंतर तो १८१ वर पोहोचतो. प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्य यांनी या हंगामात १४.९ च्या रनरेटने ३२३ धावा केल्या आहेत. सर्वच निकषांवर ते आयपीएल २०२६ मधील सर्वात स्फोटक सलामीची जोडी म्हणून अग्रस्थानी आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकाला यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी आहेत..आयपीएल २०२६ मध्ये जोफ्रा आर्चरविरुद्ध उजव्या हाताच्या फलंदाजांना सहजपणे धावा काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागला असून, त्यांनी प्रति षटक केवळ ६.७ धावा केल्या आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये किमान २० चेंडूंचा सामना करून सर्वाधिक स्ट्राइक रेटमध्ये प्रियांश (२४९.०१) आणि सूर्यवंशी (२३४.८६) पहिल्या दोन स्थानांवर आहेत. त्यामुळे आजच्या सामन्यात या दोन्ही ओपनरवर लक्ष असेल. वैभवने मागील सामन्यात शतक झळकावले होते आणि SRH विरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात भोपळ्यावर बाद होण्याचा सर्व राग काढला..या हंगामात RR ने पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक (२०) बळी घेतले आहेत. याउलट PBKS ने केवळ ८ बळी घेतले आहेत. PBKS ने या हंगामात १२ झेल सोडले आहेत. दुसरीकडे, RR ने या हंगामात आतापर्यंत केवळ सहा झेल सोडले आहेत. PBKS हा एकमेव असा संघ आहे, ज्याच्या Playing XI मध्ये या हंगामात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..RR ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेताना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले आहेत. शिमरोन हेटमायर आणि रवी बिश्नोई आजच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर गेले आहेत आणि त्यांच्या जागी दासून शनाका व यश पुनिया खेळणार आहेत. PBKS नेही त्यांच्या संघात दोन बदल करताना सूर्यांस शेडगे व लॉकी फर्ग्युसन आजचा सामना खेळणार आहेत. .RR ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेताना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल केले. शिमरोन हेटमायर आणि रवी बिश्नोई आजच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर गेले आहेत आणि त्यांच्या जागी दासून शनाका व यश पुनिया खेळणार आहेत. PBKS नेही त्यांच्या संघात दोन बदल करताना सूर्यांस शेडगे व लॉकी फर्ग्युसन आजचा सामना खेळणार आहेत. शशांक सिंग व झेव्हियर बार्टलेट यांना बाहेर बसवले गेले. जोफ्रा आर्चरच्या पहिल्या षटकात PBKS ने ८ धावा मिळवल्या. प्रभसिमरन सिंगने पॉइंटवरून मारलेला चौकार पाहण्यासारखा होता. प्रियांश आर्यने त्याचा फॉर्म कायम राखताना दुसऱ्या षटकात २,४,६,४,४, १ अशा २१ धावा कुटल्या. .जोफ्राने तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर प्रियांशला माघारी पाठवण्याची योजना आखली होती, परंतु कर्णधार रियान परागने स्लिप हटवल्याने प्रियांशचा झेल टिपला गेला नाही आणि त्याला चौकार मिळाला. हे पाहून जोफ्रा आर्चर संतापला अन् रियानकडे तक्रार केली. रियानने पुढच्या चेंडूंवर लगेच स्लीप उभी केली. चौथ्या चेंडूवर बाऊन्सरवर स्लिपमध्ये झेलची एक संधी निर्माण केली होती, पंरतु चेंडू यशस्वी जैस्वालच्या हाताच्या खूपच वर राहिला, परंतु पुढच्याच चेंडूवर प्रियांशला माघारी पाठवण्यात जोफ्राला यश मिळवले. पुलर लेंथ टाकून प्रियांशला फटका मारायला लावला आणि मिड ऑनला नांद्रे बर्गरने सोपा झेल टिपला. प्रियांश ११ चेंडूंत २९ धावा करून माघारी परतला.