PBKS vs RR Live: स्टॉयनिसने लाज वाचवली! पंजाबला दोनशेपार पोहोचवले; राजस्थानच्या गोलंदाजांनी केला होता करेक्ट कार्यक्रम

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Marathi Updates: पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स, यांच्यातला सामना म्हटलं की चौकार-षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळण्याची अपेक्षा. पण, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या मंगळवारच्या लढतीत तो उत्साह फार दिसला नाही. पंजाबने २०० पार धावा उभ्या केल्या असल्या तरी, अपेक्षित आक्रमकतेचा अभाव जाणवला. राजस्थानच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला. मार्कस स्टॉयनिसने शेवटच्या षटकांत दमदार फटकेबाजी करून वादळी अर्धशतकासह संघाला दोनशेपार पोहोचवले..प्रियांश आर्यने ज्या प्रकारे सुरुवात केली होती, ते पाहता राजस्थानच्या गोलंदाजांचं काही खरं नाही, असे वाटत होते. पण, जोफ्रा आर्चरने तिसऱ्या षटकात प्रियांशला माघारी पाठवले. याच षटकात प्रियांशला दोन जीवदान मिळाले होते, परंतु तो ११ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह २९ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर आलेल्या कूपर कॉनलीने १४ चेंडूंत २ चौकार व ३ षटकारांसह ३० धावांची खेळी केली. त्याला यश राज पुंजाने माघारी पाठवले. प्रभसिमरन सिंग दुसऱ्या बाजूने विकेट टिकवून होता. त्याने पहिल्या व दुसऱ्या विकेटसाठी अनुक्रमे ३७ व ५९ धावांची भागीदारी केली. कूपरच्या विकेटनंतर आलेल्या श्रेयस अय्यरसाठी पहिल्याच चेंडूवर LBW ची जोरदार अपील झाले, परंतु तो DRS मुळे वाचला..प्रभसिमरन केव्हा हात मोकळे करेल, याची प्रतीक्षा सर्वांना होती. त्याने ३५ चेंडूंत अर्धशतकही पूर्ण केले, परंतु त्यानंतर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. त्याने ४४ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ५९ धावा केल्या. यश पुंजाने त्याची डावातील दुसरी विकेट घेतली. श्रेयससह त्याची ४८ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. आता श्रेयस व मार्कस स्टॉयनिस यांच्यावर धावांची गती वाढवण्याचे आव्हान होते. पंजाबने १५ षटकांत ३ बाद १५० धावा केल्या होत्या..श्रेयस व स्टॉयनिक यांनी शेवटच्या षटकांत चांगली फटकेबाजी केली. नांद्रे बर्गर आजच्या सामन्यातील महागडा गोलंदाज ठरला, परंतु त्याने त्याच्या स्पेलच्या शेवटच्या चेंडूवर श्रेयसला संथ चेंडूवर झेलबाद केले. श्रेयस २७ चेंडूंत १ चौकार व १ षटकारासह ३० धावांवर ध्रुव जुरेलच्या हाती झेल देऊन परतला. बर्गरने त्याच्या चार षटकांत ५९ धावा देत एक विकेट घेतली. श्रेयस व मार्कसची ३७ धावांची भागीदारी तुटली..स्टॉयनिसने १९ चेंडूंत अर्धशतक झळकावताना २२ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह ६२ धावांची नाबाद खेळी करून पंजाबला ४ बाद २२२ धावांपर्यंत पोहोचवले.