PBKS vs RR Live: दे दणादण! वैभव सूर्यवंशीने पंजाबच्या गोलंदाजांचा केला पालापाचोळा; ८ चेंडूंत ४२ धावा, IPL 2026 मध्ये रचला इतिहास

Punjab Kings vs Rajasthan Royals Marathi Updates: वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा मैदान गाजवले.. पंजाब किंग्सच्या २२२ धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सच्या या सलामीवीराने १६ चेंडूंत ४३ धावा कुटल्या आणि यातील ४२ धावा या चौकार ( ३) व षटकारांनी ( ५) चोपल्या होत्या. त्याने या वादळी खेळीसह इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये ४०० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावला आणि ऑरेंज कॅपही नावावर केली..मार्कस स्टॉयनिसने शेवटच्या दोन षटकांत ४१ धावा चोपल्याने पंजाबला ४ बाद २२२ धावांचा मोठा पल्ला गाठून दिला. प्रियांश आर्यने ११ चेंडूंत २९ धावांची वादळी खेळी करून राजस्थानवर वचक बसवली होती. पण, जोफ्रा आर्चरने त्याला माघारी पाठवले. त्यानंतर आलेल्या कूपर कॉनली यानेही १४ चेंडूंत ३० धावा कुटून पंजाबला मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने कूच करून दिली. मात्र, RR च्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. १९ वर्षीय यश राज पुनिया याने कॉनलीला बाद केले. ४४ चेंडूंत ५९ धावा करणारा प्रभसिमरन सिंगही यशच्या गोलंदाजीवर बाद झाला..PBKS vs RR Live: प्रीति झिंटाच्या काळजाचा ठोका चुकलाच होता, पण...! श्रेयस अय्यरसोबत असं काही घडलं की, ती घाबरली; नेमकं काय?.श्रेयस अय्यरला २७ चेंडूंत ३० धावा करता आल्या आणि नांद्रे बर्गरने त्याची विकेट मिळवली. पण, डावातील तो सर्वात महागडा गोलंदाज ( १-५९) ठरला. शेवटच्या षटकात स्टॉयनिसने तुफान फटकेबाजी केली. तो २२ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह ६२ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने सुर्यांश शेडगेसह १२ चेंडूंत ४१ धावा जोडल्या. बृजेश शर्माने टाकलेल्या २०व्या षटकात स्टॉयनिसने ०,४,६,६,४,४ अशा २४ धावा चोपल्या आणि संघाला २२२ धावांपर्यंत पोहोचवले. .एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीकडून अपेक्षित फटकेबाजीच पाहायला मिळाली. त्याने पहिल्या षटकात ६,४,४ असे फटके खेचले आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकात ४,६,६ अशी दमदार खेळी केली. मार्को यासन्सेन याने टाकलेल्या तिसऱ्या षटकात वैभवने खणखणीत षटकार खेचला आणि तो अर्धशतकाच्या जवळ पोहोचवला. पण, चौथ्या षटकात अर्शदीप सिंगने पंजाबला मोठी विकेट मिळवून दिली. वैभव १६ चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ४३ धावांवर अय्यरच्या हाती झेल देऊन माघारी परतला. राजस्थानाला ५१ धावांवर पहिला धक्का बसला..Orange Cap List४०० धावा - वैभव सूर्यवंशी३८० धावा - अभिषेक शर्मा३५८ धावा - लोकेश राहुल३५१ धावा - विराट कोहली३४९ धावा - हेनरिच क्लासन