PBKS vs RR Live: दे दणादण! वैभव सूर्यवंशीने पंजाबच्या गोलंदाजांचा केला पालापाचोळा; ८ चेंडूंत ४२ धावा, IPL 2026 मध्ये रचला इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi 43 off 16 IPL 2026: PBKS विरुद्ध RR सामन्यात वैभव सूर्यवंशी याने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. अवघ्या ८ चेंडूंमध्ये ४२ धावा करत त्याने पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला. त्याची ही खेळी पाहून स्टेडियममधील प्रेक्षक अक्षरशः थक्क झाले.
Punjab Kings vs Rajasthan Royals Marathi Updates: वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा मैदान गाजवले.. पंजाब किंग्सच्या २२२ धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सच्या या सलामीवीराने १६ चेंडूंत ४३ धावा कुटल्या आणि यातील ४२ धावा या चौकार ( ३) व षटकारांनी ( ५) चोपल्या होत्या. त्याने या वादळी खेळीसह इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये ४०० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावला आणि ऑरेंज कॅपही नावावर केली.

