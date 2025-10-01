Asia Cup 2025: 'BCCI ची माफी मागितलीच नाही, भारतीय संघाला ट्रॉफी हवी असेल, तर माझ्याकडूनच...' मोहसिन नक्वी पुन्हा बरळले

आशिया कप २०२५ च्या ट्रॉफीवरून मोहसिन नक्वी आणि बीसीसीआय यांच्यातील वाद वाढला आहे. नक्वी यांनी बीसीसीआयची माफी मागितली नसल्याचे सांगत भारतीय मीडियावर टीका केली आहे. नक्वी यांनी ट्रॉफी त्यांच्या हातूनच घ्यावी लागेल असे म्हटले आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या ट्रॉफीचा वाद थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. रविवारी आशिया कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना झाल्यानंतर घडलेल्या नाट्यमय घटनांवर आता विविध अपटेड्स येत असून मोहसिन नक्वी आणि बीसीसीआय यांचे आरोपप्रत्यारोप थांबत नाहीयेत. भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करत आशिया कप जिंकला होता. परंतु, भारतीय संघाने नक्वी हे आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे (ACC) अध्यक्ष असले तरी त्यांच्या हातून ट्रॉफी घेण्यास फारसा रस दाखवला नाही. .Asia Cup 2025: पाकिस्तानचा बालिशपणा, भारताने जिंकलेली ट्रॉफीच पळवली! मॅच प्रेझेंटेशननंतर काय घडलं, BCCI सचिवांनी सगळं खरं सांगितलं.नक्वी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असून सध्याच्या पाकिस्तानी सरकारमधील मंत्रीही आहेत. त्यामुळे भारताने त्यांच्याकडून ट्रॉफी खेळण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर नक्वी हे ट्रॉफी आणि विजेच्यांचे मेडल्स घेऊन सरळ हॉटेलमध्ये गेले. त्यावरून बराच गोंधळ झाला. बीसीसीआने यावर कडव्या शब्दात विरोध केला. भारतीय संघानेही ट्रॉफीशिवायच सेलिब्रेशन करत नक्वींच्या वर्तनाची खिल्ली उडवली. यानंतर नुकतीच मंगळवारी ACC ची बैठक झाली, ज्यामध्ये बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी नक्वींच्या वर्तनावर टीका केली होती. त्यांनी ट्रॉफी नक्वींच्या मालकीची नसल्याचे म्हणताना ही ट्रॉफी विजेत्या संघाला द्यायला हवी होती असं म्हटलं होतं..त्यानंतर अनेक मीडिया रिपोर्ट्स नुसार नक्वी यांनी बीसीसीआयकडे दिलगिरी व्यक्त करताना अशा प्रकारे गोष्टी नव्हत्या व्हायला पाहिजे, असं म्हटलं होतं. मात्र आता नक्वी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी बीसीसीआयची माफी मागितली नसल्याचे म्हणत भारतीय मीडियावर टीका केली आहे. तसेच त्यांनी असंही म्हटलं आहे की ट्रॉफी त्यांच्याकडूनच घ्यावी लागेल..Asia Cup 2025: सुट्टी नाही! नक्वींनी ट्रॉफी न देण्यावरून तिलक वर्मा, शिवम दुबेने उडवली खिल्ली, पाहा काय केले VIDEO शेअर.नक्वी यांनी पोस्टमध्ये लिहिले की 'भारतीय मीडिया खोटं पसरवत आहे, सत्य नाही. मला स्पष्ट करायचे आहे की मी काहीही चूक केलेलं नाही आणि मी बीसीसीआयची कधी माफी मागितली नाही आणि मागणारही नाही. या बनावटी मुर्खपणाच्या असून खाणेरडा प्रपोगंडा आहे बाकी काही नाही. त्यांच्याच लोकांना चुकीचे समज करून देत आहेत. दुर्दैवाने भारताने क्रिकेटमध्ये सातत्याने राजकारण आणले आहे. खिलाडूवृत्तीला धक्का देत आहेत. 'त्यांनी पुढे म्हटले की 'ACC चा अध्यक्ष म्हणून मी त्यांना त्यादिवशीही ट्रॉफी देण्यास तयार होतो आणि आत्ताही तयार आहे. जर त्यांना खरंच ट्रॉफी हवी असेल, तर त्यांचे ACC ऑफिसमध्ये स्वागत आहे आणि त्यांनी माझ्याकडून ती ट्ऱॉफी घेऊन जावी.'.दरम्यान, नक्वी मागे हटण्यास तयार नसल्याने आता हा वाद आणखी वाढला आहे. बीसीसीआयने यापूर्वीच हा मुद्दा आयसीसीकडे मांडण्यात येईल असे सांगितले आहे. तसेच बीसीसीआयने नक्वींची तक्रार करण्याचीही तयारी केली आहे. त्यामुळे आता या वादात नेमका काय मार्ग निघणार हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.