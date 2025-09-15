IND vs PAK : टीम इंडियाचं वाकडं करू शकत नाही, म्हणून पाकिस्तानची ICC कडे तक्रार; तिथे कोण बसलाय हे ते बहुधा विसरलेत...

भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्स राखून विजय मिळवून सुपर ४ मध्ये धडक दिली.सूर्यकुमार यादवने नाणेफेकवेळी पाक कर्णधार सलमान आगासोबत हस्तांदोलन टाळले.सामन्यानंतरही भारतीय खेळाडू हस्तांदोलन न करता थेट ड्रेसिंग रुममध्ये गेले..PCB demands removal of Asia Cup 2025 Match Referee : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) पुरता वेडा झाला आहे. भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेच्या लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंचा केलेला अपमान, PCB च्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळेच त्यांनी थेट जय शाह अध्यक्ष असलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे तक्रार केली आहे. त्यात त्यांनी खूप महत्त्वाची मागणी केली आहे आणि आता पुढे काय होतंय, याची उत्सुकता लागली आहे..भारतीय संघाने रविवारी पाकिस्तानवर ७ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि अ गटात ४ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले. सलग दोन विजयांसह भारताने सुपर ४ मध्ये धडक दिली आहे. पण, पाकिस्तानच्या डोळ्यांत हे खुपतंय आणि त्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी ICC कडे रितसर तक्रार केली आहे..IND vs PAK Asia Cup 2025: पहलगाम हल्ल्यानंतर युद्ध केलंत, तेही नीट केले नाही, मागे हटायला...; पाकिस्तानी खेळाडूचं वादग्रस्त विधान.काल नेमकं काय घडलं?पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देश पहिल्यांदाच क्रिकेट सामन्यात समोरासमोर आले होते आणि त्यामुळे लोकांच्या भावनाही तीव्र होत्या. भारताने या सामन्यावर बहिष्कार घालावा अशीच मागणी होती. पण, भारत केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खेळला आणि पाकिस्तानला न विसरणारी अद्दल घडवली. सूर्यकुमार यादवच्या संघाने शेजाऱ्यांना नुसते पराभूत केले नाही, तर त्यांना अप्रत्यक्ष अपमानित केले. .सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक करताना पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगासोबत हात मिळवला नाही. त्यानंतर सामन्यानंतर पाकिस्तानचे सर्व खेळाडू मैदानावर उभे असताना भारतीय खेळाडू हस्तांदोलन करण्याचं सोडून ड्रेसिंग रुममध्ये निघून केले. यावरून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व माजी खेळाडू संतापले आहेत. ही खिलाडूवृत्ती नाही असे ते म्हणत आहेत. .Asia Cup 2025 Point Table : टीम इंडिया Super 4 मध्ये पोहोचली! पाकिस्तानला काय करावं लागेल?; ब गटात आघाडीसाठी मारामारी .PCB ची तक्रार...पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आयसीसीकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. IND vs PAK सामन्यातील सामनाधिकाऱ्यांनी आयसीसी कोड ऑफ कंडक्ट आणि एमसीसीच्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप PCB कडून करण्यात आला आहे. पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नकवी यांनी या पंचाला आशिया कपमधून तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.