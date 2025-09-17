Pakistan Cricket Team

Asia Cup 2025: पाकिस्तान - युएई सामना होणार? आता PCB ने केली मोठी विनंती; खेळाडू स्टेडियमकडे रवाना

Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 Clash Delayed: पाकिस्तान विरुद्ध युएई सामन्यावर प्रश्नचिन्ह होते, परंतु आता खेळाडू स्टेडियमकडे रवाना झाले आहेत. त्यामुळे हा सामना होणार असल्याचे समजत आहे.
  • आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध युएई सामन्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

  • परंतु आता पाकिस्तानचे खेळाडू स्टेडियमकडे रवाना झाले आहेत.

  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सामना एक तास उशिराने सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

