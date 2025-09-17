Cricket
Asia Cup 2025: पाकिस्तान - युएई सामना होणार? आता PCB ने केली मोठी विनंती; खेळाडू स्टेडियमकडे रवाना
Pakistan vs UAE Asia Cup 2025 Clash Delayed: पाकिस्तान विरुद्ध युएई सामन्यावर प्रश्नचिन्ह होते, परंतु आता खेळाडू स्टेडियमकडे रवाना झाले आहेत. त्यामुळे हा सामना होणार असल्याचे समजत आहे.
Summary
आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध युएई सामन्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
परंतु आता पाकिस्तानचे खेळाडू स्टेडियमकडे रवाना झाले आहेत.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सामना एक तास उशिराने सुरू करण्याची विनंती केली आहे.