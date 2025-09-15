IND vs PAK, Asia Cup: भारतानं हस्तांदोलन टाळलं, पण पाकिस्तानची कारवाई आपल्याच अधिकाऱ्यावर; पदावरूनच केलं बडतर्फ

भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामन्यात भारतीय संघाने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी संघासोबत हात न मिळवल्याने वाद निर्माण झाला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालक उस्मान वाहला यांना पदावरून काढून टाकले. .भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात रविवारी (१४ सप्टेंबर) आशिया कप २०२५ स्पर्धेत दुबईत सामना झाला. हा सामना भारतीय संघाने ७ विकेट्सने जिंकत सलग दुसऱ्या विजयासह सुपर फोर फेरीत प्रवेश केला आहे. हा सामना वादग्रस्तही ठरला. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंनी कोणताही संबंध ठेवण्याचे टाळले. सामन्यानंतरही भारतीय संघ पाकिस्तानी संघासोबत हात न मिळवताच ड्रेसिंग रुममध्ये परतला. या घटनेची प्रचंड चर्चा झाली. पाकिस्तानमधून तर याबाबत मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त झाली. पाकिस्तान क्रिकेटने याबाबत भारतीय संघाची तक्रारही केली..IND vs PAK, Asia Cup: 'पाकिस्तान नाही, पोपटवाडी संघ', गावसकर भारताच्या विजयनंतर थेटच बोलले.आता याच प्रकरणामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने चक्क स्वत:च्याच अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्यांचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालक उस्मान वाहला यांनाच त्यांच्या पदावरून काढून टाकलं आहे. ते हस्तांदोलन वादाचं प्रकरण योग्यप्रकारे हाताळण्यात अयशस्वी ठरल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. सर्व गोष्टी सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी वाहला यांच्याकडे होती. पण ते त्वरित कारवाई करून समस्या सोडवू शकले नाही आणि सामनाधिकाऱ्यांविरुद्धही योग्य कारवाई करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना पाकिस्तान क्रिकेच बोर्डाने पदावरूनच हटवले आहे..तथापि असे समजत आहे की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय संघाने खिलाडूवृत्ती न दाखवल्याचे म्हणत संतापले आहेत. खेळात राजकारण आणू नये असंही पाकिस्तानच्या काही माजी खेळाडूंनी म्हटलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीकडे औपचारिक तक्रारही दाखल केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की सामनाधिकाऱ्यांना आशिया कपमधून तात्काळ हटवलं जावं..दरम्यान, याबाबत आता आशियाई क्रिकेट परिषद किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद काय उत्तर देणार हे पाहावं लागणार आहे. तथापि, सामन्यानंतर भारतीय संघाने हात न मिळवण्याचं कारण कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले होते. त्याने सांगितले की भारतीय संघ मैदानात केवळ खेळण्यासाठी उतरला होता, बाकी कोणत्याही गोष्टीसाठी नाही. तसेच त्याने असेही स्पष्ट केले की भारतीय संघ पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांच्यासोबत उभा आहे. याशिवाय हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित असल्याचेही त्याने सांगितले..IND vs PAK: भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानविरुद्ध जबरदस्तीने खेळावं लागलं, BCCI...; दिग्गज खेळाडूचा खळबळजनक दावा.सामन्यामध्ये पाकिस्तानला भारतासमोर केवळ १२८ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले होते, जे भारताने अवघ्या १५.५ षटकात ३ विकेट्स गमावून १३१ धावा करत सहज पूर्ण केले. तथापि, जर पाकिस्तानही सुपर फोरपर्यंत पोहचले, तर पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने येऊ शकतात..FAQsभारताने पाकिस्तानविरुद्ध सामना किती विकेट्सने जिंकला?(How many wickets did India win by against Pakistan?)➤ भारताने हा सामना ७ विकेट्सने जिंकला.हात न मिळवण्याच्या वादामुळे काय घडलं?(What happened due to the handshake controversy?)➤ वाद निर्माण झाला आणि पीसीबीने भारतीय संघाची तक्रार केली.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने कोणती कारवाई केली?(What action did PCB take?)➤ पीसीबीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालक उस्मान वाहला यांना पदावरून काढून टाकलं.सूर्यकुमार यादवने हा विजय कोणाला समर्पित केला?(Whom did Suryakumar Yadav dedicate the victory to?)➤ भारतीय सैन्य आणि पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबियांना.पाकिस्तानने भारतासमोर किती धावांचे लक्ष्य ठेवले होते?(What target did Pakistan set for India?)➤ पाकिस्तानने १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.