IND vs PAK, Asia Cup: भारतानं हस्तांदोलन टाळलं, पण पाकिस्तानची कारवाई आपल्याच अधिकाऱ्यावर; पदावरूनच केलं बडतर्फ

Pakistan Cricket Board Removes Its Top Official: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यानंतर हात न मिळवण्याच्या वादामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आपल्याच एका अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई केली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामन्यात भारतीय संघाने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी संघासोबत हात न मिळवल्याने वाद निर्माण झाला.

  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालक उस्मान वाहला यांना पदावरून काढून टाकले.

