IND vs PAK: पाकिस्तानचा नवा पोरखेळ! आता म्हणतायेत PSL भारतात दाखवणार नाही...

PSL 11 Media Rights Withheld for India: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोज काही ना काही नाटक करताना दिसत आहेत. आयासीसीने बांगलादेशला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधून काढल्यानंतर पाकिस्तानने या वादात उडी घेतली. आधी त्यांनी टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याच्या बाता केल्या होत्या. त्यानंतर हा विचार बदलून आता स्पर्धेत सहभागी होऊ, पण १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणारा सामना खेळणार नसल्याचं म्हणत आहेत. तसं पाकिस्तान सरकारकडून जाहीर करण्यात आलंय. यावरून आयसीसीने (ICC) नाराजीही व्यक्त केली असून कारवाईचे संकेत दिले आहेत. .T20 World Cup: भारताच्या पहिल्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला संधी, तर इशान किशन, कुलदीप यादव प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर.हा तणाव कायम असतानाच आतानाच आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) नवा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी पाकिस्तान सुपर लीगच्या (PSL) ११ व्या हंगामाचे प्रसारण व मीडिया हक्क भारतीय बाजारात न विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण भारत वगळता इतर देशांसाठीचे आंतरराष्ट्रीय हक्क विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.PSL 11 टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (T20 World Cup) संपल्यानंतर २६ मार्च ते ३ मे २०२६ दरम्यान खेळली जाण्याची शक्यता आहे. खेळाडूंचा लिलाव ११ फेब्रुवारीला होणार आहे. .PCB ने वॅली टेक्नॉलॉजीसोबत जागतिक मीडिया हक्क करार केला आहे, ज्यात भारताला वगळले आहे. वॅली ही सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी ठरली आहे, या कंपनीने PCB ने ठरवलेली राखीव किंमतही ओलांडली आहे.गेल्यावर्षी PSL सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे हक्क FanCode आणि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे होते. मात्र पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही कंपन्यांनी अर्ध्यावरच कव्हरेज थांबवले होते आणि पीएसएलचा सर्व कटेंट त्यांच्या प्लॅटफॉर्म्सवरून काढून टाकला होता..तथापि, पाकिस्तानने भारताविरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे सांगितल्यानंतर आयसीसीने त्यांना प्रसारकांकडून होणाऱ्या संभाव्य कारवाईचा इशारा आधीच दिला आहे. कारण भारत आणि पाकिस्तान हा सामना अधिक उत्पन्न मिळवून देणारा सामना देखील आहे, त्यामुळे हा सामना झाला नाही, तर प्रसारकांनाही मोठे नुकसान होऊ शकते. दरम्यान, भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशातील भू-राजकीय तणावाचा परिणाम किती व्यापक आहे, हे देखील यातून दिसत आहे..T20 World Cup: 'हा डेंजर संघ आहे...' Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाबद्दल स्पष्टच बोलला; मनातील भीतीही सांगितली.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्धचा सामना न खेळण्याच्या भूमिकेमुळे आयसीसीने पाकिस्तानवर कारवाई केली, तर परदेशी खेळाडूंना या स्पर्धेत खेळण्यापासून रोखले जाण्याचीही शक्यता आहे.दरम्यान, PSL 11 ज्या काळात होणार आहे, त्याचदरम्यान भारतात IPL चा १९ वा हंगामाचे सामनेही खेळले जाणार आहेत. त्यामुळे असंही भारतात PSL सामन्यांना कितपत पाहिले जाईल, असाही प्रश्न अनेक चाहत्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भारतात PSL न दाखवण्याचा फारसा फरक पडणार नसल्याच्या भावनाही क्रिकेट विश्वातून उमटत आहेत.