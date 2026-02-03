Cricket

T20 World Cup: भारताच्या पहिल्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला संधी, तर इशान किशन, कुलदीप यादव प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर

टी२० वर्ल्ड कपमधील भारताचा पहिला सामना अमेरिकाविरुद्ध खेळला जाणार आहे. या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळू शकत, याबाबत चहलने मत मांडले आहे.
Ishan Kishan - Sanju Samson

Ishan Kishan - Sanju Samson

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघ सज्ज आहे. भारतीय संघ सध्या दमदार फॉर्ममध्येही आहे. तसेच ही स्पर्धा घरच्या मैदानांवर होणार असल्याने भारतीय संघाकडून मोठ्या अपेक्षाही आहेत.

भारताला पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिका संघाविरुद्ध खेळायचा आहे. या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये (India's Playing XI) कोणाला निवडले जावे, याबाबत बरीच चर्चा क्रिकेटविश्वात होत आहे.

<div class="paragraphs"><p>Ishan Kishan - Sanju Samson</p></div>
T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी
Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.