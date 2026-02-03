T20 World Cup: भारताच्या पहिल्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला संधी, तर इशान किशन, कुलदीप यादव प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघ सज्ज आहे. भारतीय संघ सध्या दमदार फॉर्ममध्येही आहे. तसेच ही स्पर्धा घरच्या मैदानांवर होणार असल्याने भारतीय संघाकडून मोठ्या अपेक्षाही आहेत. भारताला पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिका संघाविरुद्ध खेळायचा आहे. या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये (India's Playing XI) कोणाला निवडले जावे, याबाबत बरीच चर्चा क्रिकेटविश्वात होत आहे. .T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी.अभिषेक शर्मासोबत (Abhishek Sharma) संजू सॅमसनला संधी दिली जाईल, तर इशान किशन बॅकअप असेल, अशी चर्चा महिनाभरापूर्वी होती. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेनंतर इशान किशनला सलामीला संधी दिली जावी अशी मागणी अधिक होताना दिसत आहे, याचे कारण म्हणजे या मालिकेतील संजू सॅमसनचे अपयश, तर इशान किशनने दाखवलेला अफलातून फॉर्म. संजू सॅमसनने (Sanju Samson) ५ सामन्यांमध्ये केवळ एकदाच २० धावांचा टप्पा पार केला, तर इशान किशनने मात्र ४ सामन्यात एक शतक आणि एक अर्धशतक ठोकले आहे..आता भारताचा फिरकीपटू युझवेंद्र चहलने (Yuzvendra Chahal) नुकतीच अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असावी, याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने या प्लेइंग इलेव्हनमधून इशान किशनला बाहेर ठेवले आहे. याशिवाय त्याने कुलदीप यादवलाही संधी दिलेली नाही. चायनामन गोलंदाज कुलदीपने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन टी२० सामन्यात ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..चहलने अभिषेक शर्मासोबत संजू सॅमसनवरच सलामीवीर म्हणून विश्वास ठेवला आहे. याशिवाय त्याने भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तिलक वर्मालाही संधी दिली आहे. त्याने मधल्या फळीत कर्णधार सूर्यकुमार यादवसह शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या आणि रिंकु सिंद यांना निवडले आहे. चहलने फिरकी गोलंदाजीसाठी अष्टपैलू अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांची निवड केली. वेगवान गोलंदाजीसाठी त्याने जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांची निवड केली आहे. या संघसंयोजनात कुलदीप यादव बसत नसल्याने त्याची निवड केली नाही..T20 World Cup ची तयारी तर सुरू, पण भारताला 'या' खेळाडूची चिंता; सगळं गणित बिघडणार.भारतीय संघ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिला सामना खेळण्यापूर्वी बुधवारी (४ फेब्रुवारी) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळणार आहे.अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यासाठी चहलने निवडलेली भारताची प्लेइंग इलेव्हन -अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.