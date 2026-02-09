T20 WORLD CUP CONTROVERSY : पाकिस्तान जास्तच उडतंय; ICC समोर ठेवल्या 3 अटी, महसूलातील वाटा वाढवून मागितला अन्...

India Pakistan cricket political tension: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) दिवसेंदिवस जरा जास्तच नाटकं करत असल्याचे दिसत आहे. INDIA VS PAKISTAN सामन्यावर बहिष्कार टाकणाऱ्या पीसीबीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे ( ICC) तीन नवीन अटी ठेवल्या आहेत. आयसीसीचे अधिकारी पाकिस्तान बोर्डाची मनधरणी करण्यासाठी लाहोर येथे पोहोचले आहे आणि १५ फेब्रुवारीला भारताविरुद्धच्या लढतीत त्यांनी खेळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. पण, पाकिस्तान बोर्ड त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहे आणि आता त्यांनी तीन नवीन अटी ठेवल्या आहेत. .रविवारी लाहोरमध्ये झालेल्या बैठकीत बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) देखील सहभागी होते. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यावर पाकिस्तानचा प्रस्तावित बहिष्कारावर तोडगा काढण्यासाठी गद्दाफी स्टेडियममध्ये आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा आणि बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांच्या सोबत बैठकीचे आयोजन केले होते. NDTV च्या वृत्तानुसार , पीसीबीने आता ही कोंडी संपवण्यासाठी तीन मागण्या केल्या आहेत..T20 World Cup : पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळणार? PCB यु-टर्न घेण्याच्या विचारात, 'हे' देऊ शकतो कारण....पाकिस्तानला हवाय अतिरिक्त महसूलपीसीबीला आयसीसीकडून अधिकचा महसूल हवा आहे. सध्या आयसीसीच्या एकूण महसूलातिल ५.७५ टक्के रक्कम ही पीसीबीला दिली जाते. पाकिस्तानला यापेक्षा जास्त वाटा हवा आहे.IND VS PAK द्विदेशीय मालिकापाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील ताणलेल्या संबंधामुळे दोन्ही देशांमध्ये द्विदेशीय मालिकाच होत नाही. पीसीबीला आता त्या मालिका पुन्हा सुरू व्हाव्यात असे वाटत आहे आणि त्यांनी तशी मागणी केली आहे. २०१२-१३ नंतर दोन्ही देशांमध्ये द्विदेशीय मालिका झालेली नाही..हस्तांदोलन प्रोटोकॉलची अंमलबजावणीपहलगाम हल्ल्यानंतर जेव्हा दोन्ही संघ समोरासमोर आले, तेव्हा भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तान्यांशी हस्तांदोलन टाळले होते. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्येही सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघाने मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता. सिनियर संघाची ही परंपरा ज्युनियर्सनेही कायम राखली आणि आयुष म्हात्रेच्या संघानेही नुकत्याच पार पडलेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नव्हते. पीसीबीने आता हस्तांदोलन नियमांची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी केली आहे..तरीही पाकिस्तान न ऐकल्यास?१५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या बहुप्रतिक्षित सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यास पाकिस्तानला निर्बंधांचा इशारा आयसीसीने दिला आहे. जर पाकिस्तानने नियोजित सामने खेळण्यास नकार दिला तर त्यांना निर्बंध आणि आर्थिक दंड सहन करावा लागू शकतो, असे आयसीसीने स्पष्ट केले आहे. आयसीसीच्या नियमांनुसार, सर्व सदस्य मंडळांनी आयसीसी स्पर्धांमध्ये प्रत्येक सामना खेळला पाहिजे. दरम्यान, बांगलादेशने आर्थिक भरपाईची मागणी देखील केली आहे आणि भविष्यातील आयसीसी स्पर्धा, शक्यतो २०२८ मध्ये १९ वर्षांखालील विश्वचषक आयोजित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.