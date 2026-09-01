Australia A Squad: 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी'आधी ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय;३५ वर्षीय खेळाडूला दिले भारत दौऱ्याचे तिकीट!

Australia A Squad for India Tour, Marathi News: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत दौऱ्यावर येऊन कसोटी मालिका खेळायची आहे. त्यामुळे त्याआधी सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा दौरा पुढच्या वर्षी होणाऱ्या कसोटी मालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघातील खेळाडूंच्या कामगिरीकडे त्यांच्या बोर्डाचे लक्ष राहणार असून या दौऱ्यात कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना पुढच्या वर्षी कसोटी संघात खेळण्याची संधी मिळू शकते. .U19 IND vs U19 AUS: सेहवाग - द्रविडची मुलं आता भारतीय संघात! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामन्यांसाठी युवा संघाची घोषणा.दरम्यान नुकतीय ऑस्ट्रेलिया अ संघाची भारत दौऱ्यासाठी घोषणा झाली आहे. या संघात ३५ वर्षीय पीटर हँड्सकॉम्बलाही संधी देण्यात आली आहे. तो २०२३ मध्ये भारतविरुद्ध अखेरचा कसोटी सामना खेळला होता. त्यानंतर तो ऑस्ट्रेलियाच्या कोणत्याच संघाचा भाग नव्हता. त्यामुळे त्याची निवड चर्चेचा विषय ठरली आहे.वेगवान गोलंदाज म्हणून ब्रेंडन डॉगेट आणि झाय रिचर्डसन यांच्याकडे लक्ष असेल. रिचर्डसनच्या खांद्यावर गेल्या काही वर्षात काही मोठ्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. त्यामुळे तो कसा पुनरागमन करतो हे पाहावे लागेल. याशिवाय टॉड मर्फी, सॅम कॉन्स्टास आणि नॅथन मॅकस्विनी हे देखील संघात कायम आहेत. त्यांनी यापूर्वीही भारत दौरा ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून केला आहे. .ऑस्ट्रेलिया अ वनडे संघातील माहली बिअर्डमन हा युवा वेगवान गोलंदाजही महत्त्वाचा खेळाडू ठरू शकतो. त्याने मार्चमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध लाहोरमध्ये पदार्पणात दोन विकेट्स घेतल्या होत्या. भारतीय वंशाचा निखिल चौधरीलाही या संघात संधी मिळाली आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले होते. याशिवाय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केलेल्या सॅम हार्परलाही ऑस्ट्रेलिया अ संघात स्थान मिळाले आहे..AUS vs BAN: बांगलादेशकडून झालेल्या पराभवाचा ऑस्ट्रेलियाने घेतला बदला! मिचेल स्टार्कचा कहर, अवघ्या २ दिवसांत कसोटी जिंकत १-१ ने बरोबरीत.मात्र मार्नस लॅब्युशन आणि कर्टिस पॅटर्सन यांना संघातून वगळण्यात आले आहे. दरम्यान, निवड समिती अध्यक्ष जॉर्ज बेली यांनी उपखंडात खेळण्याच्या आव्हानांसाठी खेळाडूंना तयार करण्यामध्ये 'अ' दौऱ्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच या संघातील अनेकांना भविष्यात संधी मिळू शकतात याचे संकेतही दिले आहेत.ऑस्ट्रेलिया अ संघ सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस पाँडिचेरीमध्ये चारदिवसीय सामना खेळणार आहे. त्यानंतर तीन वनडे सामने होणार आहेत..चारदिवसीय सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया अ संघ - ब्रेंडन डॉगेट, जॅक एडवर्ड्स, पीटर हँड्सकॉम्ब, सॅम हार्पर, लियाम हॅचर, कॅम्पबेल केलवे, सॅम कॉन्स्टास, नॅथन मॅकस्वीनी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, जोश फिलिप, झाय रिचर्डसन, कोरी रॉचिसिओली, जेसन संघा, लियाम स्कॉट.वनडे सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया अ संघ - महली बियर्डमन, निखिल चौधरी, बेन द्वारशुईस, जॅक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, स्पेन्सर जॉन्सन, सॅम कोन्स्टास, नॅथन मॅकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तन्वीर संघा, लियाम स्कॉट, लचलान शॉ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.