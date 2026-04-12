MI vs RCB: LORD Shardul मुंबई इंडियन्सच्या मदतीला धावला! चौकार - षटकारांचा पाऊस पाडणाऱ्या फिल सॉल्टचा काढला काटा

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स संघात रविवारी (१२ जुलै) सामना होत आहे. वानखेडे स्टेडियमवर होत असलेल्या या सामन्यात सुरुवातीलाच फिल सॉल्टने (Phil Salt) वादळी खेळ करत मुंबई इंडियन्सला (Mumbai Indians) टेन्शन दिलं होतं. या सामन्यात मुंबईने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे बंगळुरुचा (RCB) संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला होता. .बंगळुरूकडून विराट कोहली (Virat Kohli) आणि फिल सॉल्ट यांनी डावाची सुरुवात केली. एकिकडे फिल सॉल्टने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. त्याला विराट दुसऱ्या बाजूने भक्कम साथ देत होता. या दोघांनी मिळून पॉवरप्लेमधील बंगळुरूचा दुसरा सर्वोच्च स्कोअर उभा केला. त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये ७१ धावा केल्या. .त्यानंतर सॉल्टने २५ चेंडूत अर्धशतक केले. त्यानंतरही त्याने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला होता. त्यामुळे बंगळुरूने ९ व्या षटकातच १०० धावा पार केल्या. विराट आणि सॉल्ट यांच्यात १२० धावांची भागीदारीही झाली. पण ही भागीदारी अखेर शार्दुल ठाकूरने तोडली. त्याने ११ व्या षटकात टाकलेल्याचेंडूवर सॉल्ट ड्राईव्ह मारायला गेला. पण त्याचा शॉट योग्य लागला नाही आणि हार्दिकने एक्स्ट्रा कव्हरला त्याचा झेल घेतला. त्यामुळे मुंबईला मोठा ब्रेकथ्रू मिळाला. .सॉल्ट ३६ चेंडूत ६ चौकार आणि ६ षटकारांसह ७८ धावांवर बाद झाला. विराट - सॉल्ट यांच्यात १२० धावांची झालेली भागीदारी ही दुसरी बंगळुरूची सर्वोच्च सलामी भागीदारी आहे.यानंतरही विराट कोहली आणि रजत पाटिदार यांनी डाव सावरला. पाटिदारने धावांची गती कमी होऊ दिली नाही. त्यानेही जवळपास सर्व गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक खेळ केला. दरम्यान या दोघांमध्येही अर्धशतकी भागीदारी झाली. .विराटनेही अर्धशतक केले. पण अर्धशतकानंतर लगेचच त्याला हार्दिक पांड्याने बाद केले. त्याला झेल सूर्यकुमार यादवने घेतला. विराटने ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ५० धावांची खेळी केली. पण १५ षटकांच्या आतच बंगळुरूने १८० धावांचा टप्पा पार केला होता.