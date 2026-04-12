IPL 2025: CSK च्या पहिल्या विजयानंतरही ऋतुराज गायकवाडवर BCCI कडून कारवाई; पण चूक नेमकी काय झाली?

चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील पहिला विजय शनिवारी (११ एप्रिल) मिळवला. चेन्नईने घरच्या मैदानावर चेपॉक स्टेडियमवर शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सला २३ धावांनी विजय मिळवला. घरच्या मैदानात सलग ६ पराभवानंतर चेन्नईने पुन्हा आपला गड जिंकला आहे. त्यामुळे चेन्नईने पहिले २ पाँइंट्स मिळवले आहेत. मात्र या सामन्यानंतर बीसीसीआयकडून चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडवर कारवाई झाली आहे. त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली आहे. .या सामन्यानंतर ऋतुराजवर १२ लाखांचा दंड झाल्याची माहिती बीसीसीआयने दिली आहे. ही कारवाई होण्याचं कारण म्हणजे चेन्नई सुपर किंग्सकडून षटकांची गती कमी राखली गेली होती. म्हणजेच दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध निर्धारित वेळेपेक्षा षटके पूर्ण करण्यात उशीर झाला. चेन्नई सुपर किंग्सकडून पहिल्यांदाच सामन्यात षटकांची गती कमी राखण्यात आल्याने केवळ ऋतुराजवर १२ लाखांच्या दंडाची कारवाई झाली आहे..आयपीएल आचारसंहितेतील कलम २.२२ अंतर्गत ही कारवाई बीसीसीआयने केली आहे. हे कलम षटकांची गती कमी राखण्याबाबत आहे. षटकांच्या गती कमी राखण्याबाबतच्या नियमांनुसार जर पहिल्यांदा चूक झाली, तर केवळ कर्णधाराला १२ लाखांचा दंड होतो. पण दुसऱ्यांदा चूक झाली, तर कर्णधाराला १२ लाखांचा, तर प्लेइंग इलेव्हनमधील (इम्पॅक्ट प्लेअरसहीत) खेळाडूंना ६ लाख किंवा सामना शुल्काच्या २५ टक्के दंड ठोठावण्यात येतो. तसेच तिसऱ्यांदा चूक झाल्यास कर्णधाराला ३० लाखांच्या दंडासह एका सामन्याची बंदी घातली जाते, तसेच प्लेइंग इलेव्हनमधील (इम्पॅक्ट प्लेअरसहीत) १२ लाख किंवा सामनाशुल्काच्या ५० टक्के दंड ठोठावण्यात येतो..चेन्नईचा विजयया सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनच्या ११५ धावांच्या नाबाद शतकी खेळीच्या जोरावर २० षटकात २ बाद २१२ धावा केल्या होत्या. आयुष म्हात्रेनेही ३६ चेंडूत ५९ धावा केल्या. तो रियायर्ड आऊट झाला. दिल्लीकडून अक्षर पटेलने १ विकेट घेतली..त्यानंतर २१३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्ली कॅपिटल्सला २० षटकात सर्वबाद १८९ धावा करता आल्या. दिल्लीकडून ट्रिस्टन स्टब्सने ३८ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६० धावा केल्या. पाथम निसंकाने २४ चेंडूत ४१ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. चेन्नईकडून जेमी ओव्हर्टनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर अंशुल कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या. खलील अहमद, गुर्जपनीत सिंग आणि नूर अहमद यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.