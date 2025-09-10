Cricket

IND vs PAK सामना आशिया कपमध्ये होऊ नये! पुण्यातील समाजवेवकाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Supreme Court Petition to Ban on IND vs PAK Match: भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या विरोधात पुण्यातील केतन तिरोडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर सामन्याला विरोध होत आहे.
Sakal

Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यावर वादंग निर्माण झाला आहे.

  • पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत.

  • पुण्यातील समाजसेवक केतन तिरोडकर यांनी भारत - पाकिस्तान सामन्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

