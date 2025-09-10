IND vs PAK सामना आशिया कपमध्ये होऊ नये! पुण्यातील समाजवेवकाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यावर वादंग निर्माण झाला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. पुण्यातील समाजसेवक केतन तिरोडकर यांनी भारत - पाकिस्तान सामन्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला सुरुवात ९ सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिराती येथे झाली आहे. मात्र या स्पर्धेला सध्या वादाची किनारही आहे. ही स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच भारत आणि पाकिस्तान संघात होणारा सामना चर्चेत आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक बिघडले आहेत. यानंतर भारतातून तर हा सामना खेळवला जाऊ नये, अशी मागणी होत आहे..Asia Cup 2025: 'यार हे कोणाला बाहेर ठेवणार?', भारताचा संघ पाहून शोएब अख्तर चक्रावला; पाहा काय म्हणाला.मात्र, भारत आणि पाकिस्तान हे आशिया कप २०२५ स्पर्धेत एकाच गटात आहेत. त्यामुळे या दोन संघात पहिला सामना १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत होणार आहे. मात्र असे असले तरी जर दोन्ही संघ सुपर फोर फेरीत गेले, तर त्या फेरीतही पुन्हा आमने-सामने येऊ शकतात. मात्र या सामन्याला बराच विरोध झाला आहे. .तथापि, भारतीय क्रीडा मंत्रालयाने याबाबत निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की भारत आणि पाकिस्तान संघात द्विपक्षीय मालिका होणार नाहीत. पण आंतरराष्ट्रीय आणि बहुपक्षीय स्पर्धांच्या संदर्भात सांगण्यात आले होते की भारत आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या प्रथा व आपल्या खेळाडूंचं हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे सध्या तरी आशिया कप स्पर्धेतील भारत - पाकिस्तान सामन्यासाठी भारत सरकारकडून परवानगी मिळाली आहे. परंतु आता पुण्यातील समाजसेवक केतन तिरोडकर यांनी या सामन्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. .ही याचिका संविधानाच्या कलम ३२ च्या अंतर्गत दाखल करण्यात आली असून हा सामना असंवैधानिक ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तिरोडकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे की पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध म्हणून अशा सामन्यांवर बंदी घालण्यात यावी. त्यांनी असाही दावा केला आहे की हा सामना संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे. कारण या कलमानुसार नागरिकांना जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळतो, ज्यात सन्मानाने जगण्याचा हक्कही सामावलेला आहे. .Asia Cup, IND vs UAE: सूर्यकुमार यादवने जिंकला टॉस; संजू सॅमसन-बुमराहला मिळाली संधी? पाहा प्लेइंग-११.या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की केंद्र सहकारने राष्ट्रीय क्रीडा शासन अधिनियम २०२५ लागू करावा आणि बीसीसीआयला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या (NSB) कार्यकक्षेत आणावे. तसेच बीसीसीआयला NSB मध्ये नोंदणी करून त्यांचे धोरणे व नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत.याशिवाय या याचिकेत म्हटलं की भारत - पाकिस्तान सामन्यामुळे आपल्या सुरक्षा दलांना आणि नागरिकांना चुकीचा संदेश जातो. बीसीसीआयने आयोजित केलेला हा सामना राष्ट्रहित, सैन्य आणि नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात आहे. यामुळे सैनिक आणि नागरिकांचे मनोबल खचेल.दरम्यान, आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ शुक्रवारी सुनावणी करणार आहे..FAQs१. भारत–पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?(When is the India vs Pakistan match scheduled?)➤ १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबईत सामना होणार आहे.२. याचिका कोणी दाखल केली आहे?(Who has filed the petition?)➤ पुण्यातील समाजसेवक केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.३. याचिकेत कोणत्या कलमांचा उल्लेख केला आहे?(Which constitutional articles are cited in the petition?)➤ संविधानातील अनुच्छेद ३२ आणि अनुच्छेद २१ चा उल्लेख करण्यात आला आहे.४. या याचिकेत मुख्य मागणी काय आहे?(What is the main demand of the petition?)➤ भारत–पाकिस्तान सामना असंवैधानिक ठरवून त्यावर बंदी घालावी, ही मुख्य मागणी आहे.५. बीसीसीआयविषयी काय मागणी केली आहे?(What directions are sought regarding BCCI?)➤ बीसीसीआयला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या कार्यकक्षेत आणून NSB मध्ये नोंदणी करण्याची मागणी केली आहे.६. याचिकेवर सुनावणी कधी होणार आहे?(When will the petition be heard in Supreme Court?)➤ सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.