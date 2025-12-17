IPL 2026 Auction: 'खर्च कसा करणार हा...' CSK ने बोली लावलेल्या प्रशांत वीरसाठी रिंकू सिंगसह UP संघातील खेळाडूंचा बसमध्येच जल्लोष

आयपीएल २०२६ लिलावात चेन्नई सुपर किंग्सने प्रशांत वीरसाठी १४.२० कोटींची बोली लावली. तो सर्वात महागडा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला. प्रशांतच्या बोलीवेळी उत्तर प्रदेश संघातील खेळाडू बसमध्ये जल्लोष करताना दिसले. .मंगळवारी अबुधाबीमध्ये इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा लिलाव झाला, ज्यात ७७ खेळाडूंना बोली लागली. सर्व १० संघात मिळून लिलावापूर्वी ७७ खेळाडूंचीच जागा रिकामी होती, ज्यासाठी साडेतीनशेहून अधिक खेळाडू रिंगणात होते. या लिलावात २१५ कोटींहून अधिक खर्च फ्रँचायझींनी खेळाडू खरेदी करताना केला. दरम्यान, अनेक युवा भारतीय खेळाडूंना मोठी बोली लागल्याचे पाहायला मिळाले..IPL 2026 Auction: मुंबई, महाराष्ट्र अन् विदर्भाचे खेळाडूही मालामाल; राज्यातील 'या' १० खेळाडूंवर लागली बोली.चेन्नई सुपर किंग्सनेच दोन अनकॅप्ड खेळाडूंसाठी २८ कोटींहून अधिक खर्च केला. चेन्नईने कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर या दोन युवा खेळाडूंसाठी प्रत्येकी १४.२० कोटी रुपये मोजले. त्यामुळे हे दोघे आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडे अनकॅप्ड खेळाडूही ठरले आहेत. त्यामुळे दोघांच्याही घरच्यांकडून आणि मित्रपरिवाराकडून आनंद साजरा करण्यात येत आहे..याचदरम्यान, प्रशांत वीरसाठी जेव्हा लिलावात बोली लागत होती, तेव्हा तो त्याचा राज्य संघ उत्तर प्रदेशमधील खेळाडूंसह बसमध्ये प्रवास करत होता. यावेळीचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की बसमध्ये बसलेले बरेच खेळाडू त्यांच्या मोबाईलवर आयपीएल लिलाव पाहात आहेत. यामध्ये प्रशांतसाठी बोली सुरू आहे. त्याच्यासाठी जसजशी किंमत वाढत आहे, तसा बसमधील उत्साहही वाढताना दिसत आहे. यावेळी बसमध्ये रिंकू सिंगही असून तोही लिलाव पाहून आनंद व्यक्त करत आहे. यावेळी जेव्हा बसमधील कोणीतरी प्रशांतला विचारते की कसं वाटत आहे, त्यावेळी तो म्हणाला, 'मजा येत आहे.' तसेच त्याला मिळणारी किंमत पाहून बसमध्ये कोणीतरी गमतीने असंही म्हणत आहे की 'हा एवढे पैसे कसे खर्च करणार', यावर इतर सर्वजण हसतानाही दिसत आहेत..प्रशांतची ३० लाख मुळ किंमत होती, पण त्याच्यासाठी सनरायझर्स हैदराबाद आणि चेन्नई सुपर किंग्समध्ये बरीच रस्सीखेच झाली. अखेर चेन्नईने त्याला १४.२० कोटींची बोली लावून संघात घेतले. प्रशांत हा डावखुरा अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्याकडे चेन्नई संघात रवींद्र जडेजाचा पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे..IPL 2026 Auction: CSK ने प्रशांत वीरवर १४ कोटी का लावले? २० वर्षीय खेळाडूकडे असं काय आहे खास? वाचाल तर खूश व्हाल.प्रशांतने लिलावापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्ससाठी ट्रायल्सही दिले होते. तिथे त्याने त्याच्या शैलीने चेन्नईच्या स्काऊटला प्रभावित केले होते. त्यामुळे चेन्नईने त्यावर विश्वास दाखवला असून संघात स्थान दिले आहे. प्रशांतची गेल्या काही महिन्यातील कामगिरीही चांगली झाली असून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतही त्याने उत्तर प्रदेशसाठी ७ डावात १७० च्या स्ट्राईकरेटने धावा केल्या. तसेच त्याने त्याच्या कारकिर्दीत ९ टी२० सामने खेळताना १२ विकेट्सही घेतल्या आहेत. तो काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या युपी टी२० लीग २०२५ स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरला होता. तसेच बीसीसीआयच्या २३ वर्षांखालील स्टेट ए या स्पर्धेतही तो सर्वोत्तम खेळाडू ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.