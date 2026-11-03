Prema Rawat: पाकिस्तानच्या फातिमा सनाचा विश्वविक्रम मोडला! भारतीय खेळाडूने १४ चेंडूंत ठोकली फिफ्टी, कोण आहे प्रेमा रावत?

Prema Rawat Breaks Fatima Sana Record: पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूचा विक्रम भारतीय खेळाडूने मोडीत काढला आहे. भारतीय महिला क्रिकेटपटू प्रेमा रावतने पाकिस्तानच्या फातिमा सनाचा विक्रम मोडून आपल्या नावावर केला आहे. उत्तराखंडकडून खेळताना प्रेमाने हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात ६ षटकार आणि ३ चौकारांच्या मदतीने केवळ १४ चेंडूंत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तिच्या या खेळीमुळे उत्तराखंड संघाला २० षटकांत १८० धावा करता आल्या..त्यानंतर हैदराबादचा संघ या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला. मात्र, हैदराबादचा संपूर्ण संघ निर्धारित २० षटकांत केवळ ९८ धावाच करू शकला. त्यामुळे उत्तराखंड संघाने हा सामना ८२ धावांनी जिंकला..IND vs NZ 1st ODI: उद्या पहिला वन डे सामना अन् एक, दोन नव्हे, तर सहा खेळाडूंची माघार; दुखापतीच्या ग्रहणाने संघ अडचणीत, भारत....फातिमा सनाचा विक्रम मोडलाया सामन्यात प्रेमा रावतने पाकिस्तानची खेळाडू फातिमा सनाचा विक्रमही मोडला. २५ वर्षीय प्रेमाने केवळ १४ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले. याआधी फातिमा सनाच्या नावावर टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याचा विक्रम होता..तिने झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळताना १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले होते. मात्र, आता प्रेमाने १४ चेंडूंत अर्धशतक करत हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. विशेष म्हणजे, फलंदाजीनंतर प्रेमाने गोलंदाजीतही चांगली कामगिरी केली. तिने ४ षटकांत केवळ १२ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या. या कामगिरीसाठी तिला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला..कोण आहे प्रेमा रावत?प्रेमा रावत ही भारतीय महिला क्रिकेट संघातील एक उगवती अष्टपैलू खेळाडू आहे. ती मूळची उत्तराखंडमधील बागेश्वर जिल्ह्यातील सुमटी गावची रहिवासी आहे. ती देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्तराखंडकडून खेळते. ती उजव्या हाताने फलंदाजी करते, तर लेगस्पिन गोलंदाजीही करते..IND vs NZ 1st ODI: उद्या पहिला वन डे सामना अन् एक, दोन नव्हे, तर सहा खेळाडूंची माघार; दुखापतीच्या ग्रहणाने संघ अडचणीत, भारत....क्रिकेटमध्ये येण्यापूर्वी प्रेमा हॉकी खेळायची. आपल्या खेळातील कामगिरीच्या जोरावर तिने क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये ती रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून खेळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.