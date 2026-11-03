Cricket

Prema Rawat: पाकिस्तानच्या फातिमा सनाचा विश्वविक्रम मोडला! भारतीय खेळाडूने १४ चेंडूंत ठोकली फिफ्टी, कोण आहे प्रेमा रावत?

Prema Rawat Breaks Fatima Sana Record: भारतीय महिला क्रिकेटपटू प्रेमा रावतने पाकिस्तानच्या फातिमा सनाचा विक्रम मोडीत काढला आहे. उत्तराखंडकडून खेळताना प्रेमाने हैदराबादविरुद्ध अवघ्या १४ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले. यासह टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करण्याचा नवा विक्रम तिच्या नावावर झाला. कोण आहे प्रेमा रावत? जाणून घ्या
Prema Rawat Breaks Fatima Sana Record

Prema Rawat Breaks Fatima Sana Record

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Prema Rawat Breaks Fatima Sana Record: पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूचा विक्रम भारतीय खेळाडूने मोडीत काढला आहे. भारतीय महिला क्रिकेटपटू प्रेमा रावतने पाकिस्तानच्या फातिमा सनाचा विक्रम मोडून आपल्या नावावर केला आहे.

उत्तराखंडकडून खेळताना प्रेमाने हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात ६ षटकार आणि ३ चौकारांच्या मदतीने केवळ १४ चेंडूंत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तिच्या या खेळीमुळे उत्तराखंड संघाला २० षटकांत १८० धावा करता आल्या.

Loading content, please wait...
Pakistan
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
pakistan cricket
latest cricket news
Marathi cricket news