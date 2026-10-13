Prithvi Shaw - Akriti Agarwal Patch up: आधी मोडला साखरपुडा अन् लगेचच पॅचअप; नात्यात नेमकं काय घडलं? पोस्टमध्ये केला खुलासा

Prithvi Shaw and Akriti Agarwal Reconcile: भारताचा सलामीवीर पृथ्वी शॉ सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत आलं आहे. काही आठवड्यांपूर्वी त्याने आकृती आगरवाल (Akriti Agarwal) सोबतचा साखरपुडा मोडला असल्याची घोषणा केली होती. मात्र आता काही आठवड्यातच दोघांनी पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. आकृती आगरवालने तशी पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे. ."माझी फसवणूक झाली...", Prithvi Shaw च्या होणाऱ्या बायकोची 'ती' पोस्ट व्हायरल अन् ब्रेकअफच्या चर्चांना उधाण.खरंतर मार्च २०२६ मध्ये पृथ्वी शॉ आणि आकृती आगरवाल यांनी अनेक महिने एकमेकांना डेट केल्यानंतर साखरपुडा केला होता. त्यानंतरही ते काही महिने एकत्र होते. मात्र सप्टेंबरमध्ये त्यांनी त्यांचं नातं तुटलं असल्याचे सांगितले होते. आकृती आगरवालने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली होती. तिने म्हटले होते की भविष्याबद्दलची वेगवेगळी ध्येये आणि परिस्थितीमुळे तिने आणि पृथ्वीने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यांना मार्ग एकत्र येण्यासाठी नसल्याचे स्वीकारले असल्याचेही ती म्हणाली होती. .पृथ्वी आणि आकृती आले एकत्रदरम्यान, नाते तुटल्याचे घोषित केल्यानंतर मात्र त्यांना पुन्हा त्यांच्या प्रेमाची जाणीव झाली असून त्यांनी पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी त्यांच्या नात्याला आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आकृतीने याबाबत पोस्ट करताना म्हटले आहे की 'जेव्हा आमचा साखरपुडा मी मोडला, तेव्हा माझ्या जवळच्या लोकांच्या मतांचा प्रभाव माझ्या होणाऱ्या पतीच्या आणि माझ्या नात्याकडे पाहण्याच्या माझ्या दृष्टिकोनावर पडू दिला. जवळच्या लोकांना आमचं नातं आमच्यापेक्षा जास्त चांगलं माहीत आहे, असं मला वाटत होतं. मला वाटतं माझी दिशाभूल झाली आणि मी प्रामाणिक चर्चा न करताच एक निर्णय घेतला.'.आमचे मार्ग आता जुळत नाहीत! Prithvi Shaw अन् आकृती अगरवाल यांचा वेगळा होण्याचा निर्णय; क्रिकेटपटूच्या पोस्टची चर्चा....दरम्यान आकृतीने तिच्या निर्णयाची जबाबदारी घेतली असल्याचे स्पष्ट केले. ती म्हणाली, तिने आणि पृथ्वीने उघडपणे आणि स्पष्टपणे एकमेकांशी चर्चा केली आणि एकमेकांना समजून घेतल्यानंतर पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. तिने असंही म्हटलं की आम्ही एकमेकांसाठी पुरेसे आहोत आणि आम्हाला दुसऱ्या कोणाची गरज नाही.'पृथ्वी शॉ यानेही आकृतीची ही पोस्ट रिशेअर केली आहे..दरम्यान, पृथ्वी सध्या रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या फेरीत ऋतुराज गायकवाडच्या अनुपस्थितीत सर्विसेसविरुद्ध महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व करणार होता. पण तो या सामन्यासाठी उपलब्ध नसल्याने अनुभवी अंकित बावणे महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत आहे. पृथ्वी गेल्या हंगामात मुंबईतून महाराष्ट्र संघात आला आहे. पृथ्वीने आत्तापर्यंत ६६ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ५१२१ धावा केल्या आहेत आणि ७१ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३५९२ धावा केल्या आहेत. त्याने १२४ टी२० सामने खेळले असून ३०८५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.