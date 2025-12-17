Prithvi Shaw : ती खोटारडी...! पृथ्वी शॉ मुंबई न्यायालयात पोहोचला, सादर केलं प्रतिज्ञापत्र; आता कोणता नवा कांड केला?

Prithvi Shaw Sapna Gill controversy explained : भारताचा फलंदाज पृथ्वी शॉ सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. काल पार पडलेल्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावातही त्याची चर्चा होती. दोन फेरीत अनसोल्ड राहिलेल्या पृथ्वीला अखेर शेवटच्या क्षणी दिल्ली कॅपटिल्सने ७५ लाखांच्या मुळ किमतीत आपल्या ताफ्यात घेतले. त्यानंतर त्याने इस्टा पोस्ट लिहून आभारही मानले.. पण, बुधवारी सकाळी दुसरीच बातमी समोर आली आहे..पृथ्वी शॉने सोमवारी मुंबई न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सोशल मीडिया स्टार सपना गिलने ( Sapna Gill) भारतीय क्रिकेटपटू विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उत्तर म्हणून पृथ्वीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि त्यात त्याने ती याचिका खोटी, क्षुल्लक आणि त्रासदायक असल्याचा दावा केला. सपना गिलने त्याच्या सार्वजनिक प्रतिमेचा आणि सेलिब्रिटी असल्याचा वापर करून बदनाम करण्याच्या आणि त्रास देण्याच्या हेतूने ही याचिका दाखल केली आहे, असाही दावा पृथ्वीने केला..तू भाई अपना काम कर...! Steve Smith सोबत 'राड्या'चा किस्सा रोहित शर्माने मजेशीर अंदाजात सांगितला; ०.४९ सेकंदाचा भन्नाट Video.२०२३ मध्ये मुंबईतील एका पबमध्ये पृथ्वी शॉ आणि सपना गिल यांच्यात भांडण झालं होतं. त्यानंतर तिने न्यायालयात सादर केलेल्या मूळ याचिकेला उत्तर म्हणून पृथ्वीने हे उत्तर दिले. सेल्फी घेण्याच्या मागणीवरून दोघांमध्ये वाद झाला आणि FIR दाखल झाल्यानंतर सपनाला अटक करण्यात आली. वकील अली काशिफ खान देशमुख यांच्यामार्फत सपनाने दावा केला की, पोलिसांनी शाह यांच्याविरुद्ध तिची उलट तक्रार नोंदवली नाही, ज्यामध्ये छेडछाड आणि विनयभंगाचे आरोप होते..त्यानंतर सपनाने अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली आणि पोलिसांना FRI नोंदवण्याचे निर्देश मागितले. दंडाधिकारी न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अंतर्गत पोलिसांना पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले. एप्रिल २०२४ मध्ये सपनाने दिंडोशी सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले. पृथ्वी शॉने अखेर मंगळवारी आपले उत्तर दाखल केले, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, सपना गिलने त्याच्याविरुद्धच्या FIR ला "वैयक्तिक सूड उगवण्याच्या एकमेव उद्देशाने महिला असल्याचे कार्ड खेळत आहे"..IPL 2026 Auction Live: जाता जाता Prithvi Shawला दिलासा! एका फ्रँचायझीला आली दया... घेतलं एकदाचं संघात, बघा कोणाकडून खेळणार.पृथ्वी शॉ याने सपना गिलवर प्रसिद्धी मिळवण्याचा आणि खोटे दावे करून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोपही केला. हा खटला ३१ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.