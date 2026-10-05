Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ झाला महाराष्ट्राचा कर्णधार! ऋतुराज गायकवाडला संघात स्थान का नाही? पाहा संपूर्ण टीम

Maharashtra Squad for Ranji Trophy 2026-27 Opener: भारतातील अत्यंत प्रतिष्ठित देशांतर्गत स्पर्धा रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धा ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. या स्पर्धेसाठी राज्य संघटनांनी त्यांचे संघ घोषित करण्यासही सुरुवात केली असून महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननेही पहिल्या सामन्यासाठी १६ जणांचा संघ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या सामन्यासाठी सलामीवीर पृथ्वी शॉ याच्याकडे कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. .Irani Cup 2026: रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील संघ ठरला चॅम्पियन! फायनलमध्ये रणजी ट्रॉफी विजेत्यांना केलं पराभूत.महाराष्ट्राचा पहिला सामना सर्विसेस विरुद्ध ११ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान दिल्लीतील पालम ए स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व करेल. शॉ (Prithvi Shaw) २०२५ हंगामापासून महाराष्ट्र संघाकडून खेळत आहे. तो रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्राकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्याने ११ डावात ५३७ धावा केल्या होत्या.त्याला ऋतुराज गायकवाडच्या (Ruturaj Gaikwad) अनुपस्थितीत पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचा कर्णधार म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. शॉ याच्याकडे यापूर्वी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारताने २०१८ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला होता. .ऋतुराज गायकवाडचा समावेश का नाही?खरंतर महाराष्ट्र संघाचा नियमित कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आहे. मात्र तो सर्विसेस विरूद्धच्या सामन्यासाठी उपलब्ध नाही. तो ६ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध भारतीय अ संघाच्या वनडे मालिकेत व्यस्त असणार आहे. तो भारतीय अ संघाचा कर्णधारही आहे. या मालिकेमुळे तो महाराष्ट्राच्या संघाचा पहिल्या रणजी सामन्यासाठी भाग नाही. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र संघाचा प्रभारी कर्णधार असेल. ऋतुराज संघात परतल्यानंतर पुन्हा नेतृत्वाची धुरा हाती घेईल..Ranji Trophy: शार्दुल ठाकूरला कर्णधारपदावरून काढलं, मग नवा कॅप्टन कोण? मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय.महाराष्ट्राचा संघदरम्यान, महाराष्ट्राच्या संघात अंकित बावणे, मुकेश चौधरी यांच्यासह राजवर्धन हंगारगेकर, सिद्धेश वीर, सौरभ नवले, विकी ओत्सवाल प्रदीप दधे हे खेळाडूही कायम आहेत. याशिवाय उदयोन्मुख ऋषिकेश सोनावणे यालाही संघात संधी मिळाली आहे..सर्विसेसविरुद्धच्या सामन्यासाठी महाराष्ट्राचा संघ -पृथ्वी शॉ (कर्णधार), सचिन धस, दिग्विजय पाटील, अंकित बावणे, हर्षल काटे, सिद्धेश वीर, सौरभ नवले (यष्टीरक्षक), विकी ओस्तवाल, राजवर्धन हंगारगेकर, मुकेश चौधरी, प्रदीप दधे, तनय संघवी, वैभव दारकुंडे, हितेश वाळुंज, ऋषिकेश सोनावणे, अथर्व धर्माधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.