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Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ झाला महाराष्ट्राचा कर्णधार! ऋतुराज गायकवाडला संघात स्थान का नाही? पाहा संपूर्ण टीम

Prithvi Shaw Leadership Role for Maharashtra's Ranji Trophy Season Opener: पृथ्वी शॉ याच्याकडे रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यासाठी महाराष्ट्राच्या संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. या सामन्यासाठी ऋतुराज गायकवाडचा संघात समावेश नाही.
Prithvi Shaw Captain for Maharashtra's Ranji Trophy Season Opener

Prithvi Shaw Captain for Maharashtra's Ranji Trophy Season Opener

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Maharashtra Squad for Ranji Trophy 2026-27 Opener: भारतातील अत्यंत प्रतिष्ठित देशांतर्गत स्पर्धा रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धा ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. या स्पर्धेसाठी राज्य संघटनांनी त्यांचे संघ घोषित करण्यासही सुरुवात केली असून महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननेही पहिल्या सामन्यासाठी १६ जणांचा संघ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या सामन्यासाठी सलामीवीर पृथ्वी शॉ याच्याकडे कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.

Prithvi Shaw Captain for Maharashtra's Ranji Trophy Season Opener
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