Maharashtra Ranji Squad: पृथ्वी शॉची महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड; कर्णधारपदाची ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूकडे जबाबदारी

Maharashtra squad for Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ साठी महाराष्ट्राच्या संघात पृथ्वी शॉ आणि जलज सक्सेनाचा समावेश झाला आहे. कर्णधारपदी अनुभवी खेळाडूलाच कायम करण्यात आले आहे. ऋतुराज गायकवाड देखील संघात आहे.
  • महाराष्ट्राच्या रणजी संघात पृथ्वी शॉची निवड झाली असून, त्याने मुंबई संघ सोडून महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे.

  • अंकित बावणे कर्णधारपदी कायम आहे.

  • १५ ऑक्टोबरपासून रणजी ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेला सुरुवा होणार आहे.

