Maharashtra Ranji Squad: पृथ्वी शॉची महाराष्ट्राच्या रणजी संघात निवड; कर्णधारपदाची ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूकडे जबाबदारी

महाराष्ट्राच्या रणजी संघात पृथ्वी शॉची निवड झाली असून, त्याने मुंबई संघ सोडून महाराष्ट्रात प्रवेश केला आहे. अंकित बावणे कर्णधारपदी कायम आहे. १५ ऑक्टोबरपासून रणजी ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेला सुरुवा होणार आहे. .भारतातील देशांतर्गत क्रिकेट हंगाम २०२५-२६ सुरू असून येत्या १५ ऑक्टोबरपासून रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. यासाठी आता प्रत्येक संघ सज्ज असून महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननेही गुरुवारी (९ ऑक्टोबर) महाराष्ट्राच्या संघाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र संघात १६ जणांची निवड करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र संघात यंदा दोन मोठे खेळाडू सामील झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची बरीच चर्चा रंगली आहे. हे दोन खेळाडू म्हणजे पृथ्वी शॉ आणि जलज सक्सेना. .पृथ्वी शॉ याने मुंबई संघाची साथ सोडली असून तो महाराष्ट्र संघात सामील झाला आहे. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्येही आहे. त्याने सराव सामन्यातही मुंबईविरुद्ध १८१ धावांची मोठी खेळी केली होती. त्यामुळे पृथ्वी शॉ संघात आल्याने महाराष्ट्राच्या फलंदाजीची ताकद वाढली असून आता त्याच्यामुळे महाराष्ट्राला कसा फायदा होणार हे पाहावे लागेल.याशिवाय भारतीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये जलज सक्सेनाचा समावेश होतो. त्याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संधी मिळाली नसली, तरी त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गेली कित्येकवर्षे अफलातून कामगिरी केली आहे. तो देखील या नव्या हंगामापूर्वी महाराष्ट्र संघाशी जोडला गेला आहे. तो आधी मध्यप्रदेश आणि मग केरळसाठी खेळल्यानंतर महाराष्ट्र संघात दाखल झाला आहे. ३८ वर्षीय जलदला जवळपास दोन दशके देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव आहे, ज्याचा फायदा महाराष्ट्राला होऊ शकतो. त्याने १५० प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये १४ शतकांसह ७०६० धावा केल्या असून ४८४ विकेट्स घेतल्या आहेत..कर्णधारपदी अंकित बावणे कायममर्यादीत षटकांमध्ये महाराष्ट्र संघाचे कर्णधारपद ऋतुराज गायकवाड सांभाळत असला, तरी प्रथम श्रेणी क्रिकेटसाठी मात्र अंकित बावणेलाच कर्णधारपदी कायम करण्यात आले आहे. त्यामुळे रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ मध्येही अंकित बावणे महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व करेल. त्याच्या नेतृत्वातील या संघात ऋतुराज गायकवाडसह सिद्धेश वीर, अर्शिन कुलकर्णी या फलंदाजांचाही समावेश आहे. याशिवाय रामकृष्ण घोष, सौरभ नवले, मंदार भंडारी, विकी ओत्सवाल, रजनीश गुरबानी, मुकेश चौधरी, हितेश वाळुंज हे खेळाडूही महाराष्ट्र संघात कायम आहेत..रणजी ट्रॉफी गेल्या हंगामाप्रमाणेच या हंगामातही दोन टप्प्यात खेळवली जाणार आहे. १५ ऑक्टोबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या दरम्यान दोन्ही टप्पे पार पडतील. महाराष्ट्राला गेल्या हंगामात फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती, पण यंदा पुनरागमनासाठी महाराष्ट्र संघ सज्ज असेल. साखळी फेरीत महाराष्ट्राला ७ सामने खेळायचे असून हे सामने तिरुअनंतपुरम, चंदिगढ, नाशिक (2), न्यू चंदिगढ, पुणे आणि इंदोर येथे खेळवले जाणार आहेत..महाराष्ट्राचा रणजी संघअंकित बावणे (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड, पृथ्वी शॉ, सिद्धेश वीर, अर्शिन कुलकर्णी, जलज सक्सेना, हर्षल काटे, सिद्धार्थ म्हात्रे, सौरभ नवले (यष्टीरक्षक), मंदार भंडारी (यष्टीरक्षक), रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप धदे, विकी ओत्सवाल, हितेश वाळुंज, रजनीश गुरबानी..महाराष्ट्राच्या साखळी सामन्यांचे वेळापत्रक (वेळ- सकाळी ९.३० वाजता)१५ ते १८ ऑक्टोबर २०२५ - केरळ विरुद्ध महाराष्ट्र, तिरुअनंत२५ ते २८ ऑक्टोबर २०२५ - चंदिगढ विरुद्ध महाराष्ट्र, चंदिगढ१ ते ४ नोव्हेंबर २०२५ - महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र, नाशिक८ ते ११ नोव्हेंबर २०२५ - महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक, नाशिक१६ चे १९ नोव्हेंबर २०२५ - पंजाब विरुद्ध महाराष्ट्र, न्यू चंदिगढ२२ ते २५ जानेवारी २०२६ - महाराष्ट्र विरुद्ध गोवा, पुणे२९ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२५ - मध्यप्रदेश विरुद्ध महाराष्ट्र, इंदोर.