Ruturaj Gaikwad चे खणखणीत शतक, अर्शीन कुलकर्णीचीही १४६ धावांची खेळी! पृथ्वी शॉ याला मात्र प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळले?

Ruturaj Gaikwad century in Buchi Babu Trophy 2025 match : बुची बाबू ट्रॉफीमध्ये महाराष्ट्राच्या ऋतुराज गायकवाड आणि अर्शीन कुलकर्णी यांनी धमाकेदार कामगिरी साकारली. हिमाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात या दोन्ही फलंदाजांच्या जबरदस्त खेळीमुळे संघाने भक्कम धावसंख्या उभारली.
  • मागील दोन सामन्यांत चांगली कामगिरी करूनही पृथ्वी शॉला महाराष्ट्राच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून विश्रांती देण्यात आली.

  • त्याच्या जागी सलामीला आलेल्या अर्शीन कुलकर्णीने १९० चेंडूंमध्ये १४६ धावांची खेळी केली.

  • ऋतुराज गायकवाड आणि अर्शीनने दुसऱ्या विकेटसाठी २२० धावांची भागीदारी केली.

Why was Prithvi Shaw dropped from Buchi Babu Trophy squad? महाराष्ट्राच्या संघाकडून मागील दोन सामन्यांत शतक व अर्धशतक झळकावणाऱ्या पृथ्वी शॉ याला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्या जागी सलामीला संधी मिळालेल्या अर्शीन कुलकर्णीने ( Arshin Kulkarni ) १४६ धावांची खेळी केली. बुची बाबू ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत महाराष्ट्र विरुद्ध हिमाचल प्रदेश यांच्यातल्या लढतीत ऋतुराज गायकवाड व अर्शीन यांच्या शतकाने महाराष्ट्राने मोठी धावसंख्या उभारली आहे.

