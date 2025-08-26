Ruturaj Gaikwad चे खणखणीत शतक, अर्शीन कुलकर्णीचीही १४६ धावांची खेळी! पृथ्वी शॉ याला मात्र प्लेइंग इलेव्हनमधून का वगळले?

मागील दोन सामन्यांत चांगली कामगिरी करूनही पृथ्वी शॉला महाराष्ट्राच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून विश्रांती देण्यात आली.त्याच्या जागी सलामीला आलेल्या अर्शीन कुलकर्णीने १९० चेंडूंमध्ये १४६ धावांची खेळी केली.ऋतुराज गायकवाड आणि अर्शीनने दुसऱ्या विकेटसाठी २२० धावांची भागीदारी केली..Why was Prithvi Shaw dropped from Buchi Babu Trophy squad? महाराष्ट्राच्या संघाकडून मागील दोन सामन्यांत शतक व अर्धशतक झळकावणाऱ्या पृथ्वी शॉ याला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्या जागी सलामीला संधी मिळालेल्या अर्शीन कुलकर्णीने ( Arshin Kulkarni ) १४६ धावांची खेळी केली. बुची बाबू ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत महाराष्ट्र विरुद्ध हिमाचल प्रदेश यांच्यातल्या लढतीत ऋतुराज गायकवाड व अर्शीन यांच्या शतकाने महाराष्ट्राने मोठी धावसंख्या उभारली आहे..पृथ्वीला विश्रांती दिल्यानंतर सिद्धेश वीर ( २२) व अर्शीन ही जोडी सलामीला आली आणि दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ६४ धावा जोडल्या. प्रिन्स ठाकूरने हिमाचल प्रदेशला पहिले यश मिळवून दिले. त्यांतर ऋतुराज व अर्शीन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी २२० धावा जोडल्या. अर्शीने १९० चेंडूंत १६ चौकार व १ षटकारासह १४६ धावांवर अमन जैनवालच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला..Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव सज्ज! दुखापतीतून सावरला अन् आता पाकिस्तानला भिडण्यासाठी तयार, पाहा Fitness Video.फॉर्माशी झगडणाऱ्या ऋतुराजने मोर्चा सांभाळला आणि पहिल्या दिवशी टी ब्रेकपर्यंत शतक पूर्ण करताना संघाला ६३ षटकांत २ बाद ३०० धावांपर्यंत पोहोचवले. ऋतुराज १३१ चेंडूंत १० चौकारांच्या मदतीने १०४ धावांवर नाबाद आहे. त्याच्यासोबतीला कर्णधार अंकित बावणे ११ धावांवर खेळतोय..२८ वर्षीय ऋतुराज भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३८ सामन्यांत ४१.७७ च्या सरासरीने २६३२ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ७ शतकं व १४ अर्धशतकांच समावेश आहे..Cheteshwar Pujara: मला फार काही बोलायचे नाही! चेतेश्वरने 'निवृत्ती' घेण्यामागचं खरं कारण सांगितलं, म्हणाला....भारताकडून ६ वन डे व २३ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने अनुक्रमे ११५ व ६३३ धावा केल्या आहेत. त्याने ट्वेंटी-२०त १ शतक व ४ अर्धशतकं झळकावली आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ८३ चेंडूंत ४३२४ धावा करताना १६ शतकं व १७ अर्धशतकं झळकावली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.