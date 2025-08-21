Prithvi Shaw : IPL 2026 मध्ये पृथ्वी शॉ CSK च्या ताफ्यात? ऋतुराज गायकवाडची मध्यस्थी? फ्रँचायझीने पोस्ट केला Video

पृथ्वी शॉने महाराष्ट्राकडून बुची बाबू ट्रॉफीत शतक झळकावून पुनरागमनाचे संकेत दिले.चेन्नईत झालेल्या या शतकानंतर CSK ने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण आले.CSK च्या पोस्टखाली चाहत्यांनी "CSK Calling" म्हणत पृथ्वीच्या ताफ्यातील प्रवेशावर चर्चा सुरू केली..Will Prithvi Shaw join Chennai Super Kings in IPL 2026? : क्रिकेट कारकीर्दिला नवीन उभारी देण्यासाठी पृथ्वी शॉ याने मुंबईची साथ सोडून महाराष्ट्र संघाकडून घेतलेला निर्णय योग्य ठरताना दिसतोय. बुची बाबू ट्रॉफीतील महाराष्ट्राकडून पहिल्याच सामन्यात पृथ्वीने छत्तीसगडविरुद्ध शतक झळकावले. चेन्नईत झालेल्या या सामन्यात पृथ्वीच्या शतकाने महाराष्ट्राला आघाडी मिळवून दिली होती, परंतु छत्तीसगडने पुनरागमन करून सामना जिंकला. पण, या सामन्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्सने पोस्ट केलेल्या Video ची चर्चा सुरू झाली आहे..CSK ने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये पृथ्वी चेन्नईचे त्याच्या आयुष्यात खास महत्त्व असल्याचे म्हटले आहे. त्या पोस्ट खाली चाहत्यांनी CSK Calling म्हणजे पृथ्वी चेन्नईच्या ताफ्यात येतोय अशा कमेंट्स केल्या आहेत. चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल २०२६ पूर्वी संघात काही बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. संजू सॅमसनसाठी त्यांनी जोर लावला होता, पंरतु राजस्थान रॉयल्सने त्या बदल्यात रवींद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड व शिवम दुबे हे खेळाडू मागितल्याचे वृत्त आहे. .त्यामुळे RR सोबतची ही बोलणी फिस्कटल्यात जमा आहे. अशात पृथ्वीच्या व्हिडीओने चाहत्यांमध्ये वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. पृथ्वीला मागील पर्वात दिल्ली कॅपिटल्सने रिलीज केले आणि लिलावात त्याला एकाही फ्रँचायझीने खरेदी केले नाही. आयपीएल २०२५ मध्ये चेन्नईला दुखापतींचा सामना करावा लागला होता आणि त्याही वेळेस पृथ्वीच्या नावाची चर्चा रंगली होती. त्यात आजच्या पोस्टने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात ऋतुराज गायकवाड मध्यस्थी करत असल्याचा दावा केला जातोय. .'चेन्नईत येऊन मला नेहमी चांगले वाटते, कारण मी इथे प्रत्येकवेळी धावा केल्या आहेत. चेन्नई माझ्यासाठी खास आहे. २०१९ च्या आयपीएलमध्ये मी इथे पहिल्यांदा खेळलो होतो, तो अनुभव खूप खास होता. रणजी करंडक स्पर्धेपूर्वी बुची बाबू ट्रॉफीत खेळल्याचा फायदा नक्की होईल. महाराष्ट्राकडून हा माझा पहिलाच सामना होता आणि रणजी स्पर्धेपूर्वी चांगला सराव झाला,' असे पृथ्वी शॉ म्हणाला. .पृथ्वीला आयपीएलमध्ये मागील काही हंगाम चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. फिटनेस, शिस्तीचा अभाव या कारणाने तो नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. पण, तरीही त्याच्यातला आक्रमक फलंदाज अजूनही कायम आहे आणि त्याला शिस्तीची आवश्यकता आहे. त्याने आयपीएलमध्ये ७९ सामन्यांत १८९२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.