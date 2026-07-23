"भारताच्या भविष्यासाठी!" टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलची पोस्ट; इरफान पठाणही म्हणतो, कोणत्याही 'पेपर लीक'मुळे...

Shubman Gill and Irfan Pathan React to Student Concerns: NEET पेपर फुटीवरून जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनातून लवकरात लवकर तोडगा निघेल अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या अभिजित दिपके व सहकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले आहे. दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठिमार केला.. या घटनेला तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण, चर्चा बंद दाराआड नव्हे, तर जंतर मंतरवरच झाली पाहिजे, यावर दिपके व सहकारी ठाम आहेत. अशात आता भारताचे आजी-माजी क्रिकेटपटूही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर व्यक्त होताना दिसत आहेत....महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरने, ". कष्टाचे योग्य फळ न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निराशा वाटते, त्यांची भावना समजण्यासारखी आहे. त्यांना पुन्हा अशी निराशा वाटू नये, यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत." असा संदेश देणारी पोस्ट लिहिली. त्यानंतर भारताचा कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याचीही पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्यानेही प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हित केंद्रस्थानी मानून पुढे वाटचाल करू, असे आवाहन केले आहे..Sachin Tendulkar on Student Protest: "माझे वडील प्राध्यापक होते..."; सचिन तेंडुलकरची विद्यार्थ्यांसाठी भावनिक पोस्ट; म्हणाला, जेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळत नाही... .शुभमन गिल लिहितो की, मी पण एक तरुण भारतीय आहे. आपल्या पिढीला शिकण्याची, स्वप्ने पाहण्याची आणि ती स्वप्न साकार करून भविष्य घडवण्याची प्रत्येक संधी मिळायला हवी, हा माझा विश्वास आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आपला आवाज मांडण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक तरुणाबद्दल मला नितांत आदर आहे. आपल्या देशाचे भविष्य घडवण्याची ताकद शिक्षणात आहे. भारताच्या भविष्यासाठी आपण सहानुभूती आणि परस्पर आदराची भावना ठेवून, तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हित केंद्रस्थानी मानून पुढे वाटचाल करू, अशी मला आशा आहे..भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाणने लिहिले की,"प्रत्येक विद्यार्थी चांगल्या भविष्यासाठी अनेक वर्षे कठोर परिश्रम घेतो आणि या प्रवासात त्यांच्या कुटुंबीयांचेही त्याग असतात. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेमुळे त्यांची स्वप्नं कधीही हिरावली जाऊ नये. आपला देश आणि संबंधित अधिकारी प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळेल याची खात्री करतील, मला यावर पूर्ण विश्वास आहे. तसेच, अशी घटना पुन्हा कधीही घडू नये यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशीही मला आशा आहे. आपले विद्यार्थी हेच आपले भविष्य आहेत; त्यांच्या स्वप्नांचे रक्षण केले गेले पाहिजे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.