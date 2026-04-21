PSL : पाकड्यांची रडारड... राजस्थान रॉयल्सच्या खेळाडूवर घातली एका वर्षांची बंदी; IPL मध्ये खेळतोय म्हणून काढला राग

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ ची स्पर्धा सुरू सुरू आहे, हंगाम चांगलाच रंगात आला आहे. भारतप्रमाणेच आयपीएल ही जगभरातील लोकप्रिय लीग आहे. यंदाच्या हंगामात ही लोकप्रिय लीग खेळण्यासाठी अनेक खेळाडूंनी इतर लीग सोडल्या आहेत..याच उदाहरण म्हणजे आयपीएल आणि पाकिस्तान सुपर लीग या स्पर्धा एकाच वेळी खेळल्या जात आहेत. यामुळे अनेक असे खेळाडू आहेत ज्यांनी पाकिस्तान सुपर लीग खेळण्यापेक्षा इंडियन प्रीमियर लीगला प्राधान्य दिलं आहे. यामध्ये श्रीलंकेचा टी-२० कर्णधार दासून शनाका याचा समावेश आहे. यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने शनाकावर बंदी घातली आहे..पाकिस्तानचा फ्लॉप शो! PSL ला लाथ मारत खेळाडूंची IPL ला पसंती, आता स्पर्धेसाठी स्टेडियमही राहणार रिकामं.झालं असं की आयपीएल २०२६ ची स्पर्धा २८ मार्चपासून सुरू झाली आहे. या स्पर्धेत जगभरातील खेळाडू भाग घेत असतात. आयपीएल आणि पाकिस्तान सुपर लीग या दोन्ही स्पर्धा एकाच वेळी सुरू आहेत. त्यामुळे अनेक खेळाडूंनी आयपीएल खेळण्यासाठी पाकिस्तान सुपर लीगला नकार दिला आणि भारतात आले. त्यामुळे पाकिस्तानला चांगलाच धक्का बसला असून त्यांनी कडक भूमिका घेतली आहे..PSL ला नकारपाकिस्तान सुपर लीगचा ११ वा हंगाम सुरू आहे, त्यासाठी लाहोर कलंदर या संघाने दासून शनाकाला ७५ लाख रुपये देऊन संघात सामील केलं होतं. मात्र दासून शनाकाने पीएसएलमध्ये खेळण्यास नकार देत आयपीएलमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तो राजस्थान रॉयल्स संघाकडून खेळत आहे..PSL कडून बंदीआयपीएलमध्ये दासून शनाकाला राजस्थान रॉयल्सने २ कोटी रुपये देऊन आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतलं. तो या संघात सॅम करनचा रिप्लेसमेंट म्हणून सामील झाला. पाकिस्तान सुपर लीगला नकार दिल्यामुळे त्याच्यावर १ वर्षाची बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे तो २०२७ चा पीएसएल हंगाम खेळू शकणार नाही..PSL Controversy: PSLमध्ये मोठा ड्रामा! फखर जमानकडून 'बॉल टॅम्परिंग'? पीसीबीने हायलाईट्समधून पुरावेच हटवले.यापूर्वीही पाकिस्तानने ब्लेसिंग मुझाराबानी याच्यावर कारवाई केली होती. त्यानेही आयपीएल खेळण्यासाठी पीएसएलला नकार दिला होता आणि कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्याच्यावर २ वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. शनाका आणि मुझाराबानी या दोन्ही खेळाडूंवर पाकिस्तानने कारवाई केली आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा आयपीएल आणि पीएसएलमधील स्पर्धा आणि वाद चर्चेत आले आहेत.