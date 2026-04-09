Video: PSLवाल्यांची 'पंचायत'! युद्धबंदीचे क्रेडिट क्रिकेटच्या मैदानात, उडवला कबुतर अन्..

गेल्या काही दिवसांपासून इराणचे अमेरिका व इस्त्रायल यांच्यासोबत युद्ध सरू होते. मात्र नुकतीच त्यांच्यात १५ दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा झाली आहे. यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या शस्त्रसंधीचं (ceasefire) श्रेय पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांना दिलं. त्यामुळे सध्या पाकिस्तानमध्ये भलताच उत्साह दिसून येत आहेत. पाकिस्तान स्वत:ला आता जागतिक शांततेचा राजदूत समजत आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तान प्रीमियर लगीमध्येही (PSL) हे दाखवण्यासाठी विशेष आयोजन करण्यात आले होते. .PSL Controversy: PSLमध्ये मोठा ड्रामा! फखर जमानकडून 'बॉल टॅम्परिंग'? पीसीबीने हायलाईट्समधून पुरावेच हटवले.इराण आणि अमेरिका यांनी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने बुधवारी दोन आठवड्यांसाठी शस्त्रसंधी जाहीर केली होती. यानंतर बुधवारीच रात्री हैदराबाद किंग्समन आणि पेशावर झालमी यांच्यात झालेल्या सामन्याचा वापर करत पाकिस्तानने मध्यस्थी केल्याचे दाखवण्यासाठी अशी कृती केली, ज्याबाबत खरंतर आता सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली जात आहे..हैदराबाद किंग्समन आणि पेशावर झालमी यांच्यातील सामन्याआधी दोन्ही संघांचे कर्णधार बाबर आझम आणि मार्नस लॅब्युशेन यांनी प्रेझेंटेटर उरुज मुमताज यांच्यासह पांढरे कबुतर आकाशात उडवले. पांढरे कबुतर हे शांततेचे प्रतिक मानले जाते. दरम्यान, हे पांढरे कबुतर उडवताना ऑस्ट्रेलियन खेळाडू असेलेल्या लॅब्युशेनला मात्र त्याचं हसू आवरता येत नव्हतं..PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग मध्ये नवा वाद; डेव्हिड वॉर्नर- मोईन अली यांच्या भांडणाचा Video Viral.दरम्यान, काही सोशल मीडिया युझर्सला मात्र हे पाहून पंचायत ही गाजलेली भारतीय वेब सिरिजची आठवण झाली आहे. या वेब सिरिजमध्येही एका सीनमध्ये शांततेचं प्रतिक म्हणून कबुतराचा वापर करत तो उडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. त्यामुळे अनेकांनी त्या सीनशी या गोष्टीची तुलना केली आहे. याबाबतीतील मीम्सही सध्या व्हायरल होत आहेत. .तथापि, सामन्याबद्दल सांगायचं झालं तर लॅब्युशेनच्या नेतृत्वातील हैदराबाद संघाने प्रथम फलंदाजी करताना १८.२ षटकात ४ बाद १४५ धावा केल्या. त्यानंतर १४६ धावांचा पाठलाग पेशावर जालमीने २० षटकात ६ विकेट्स गमावत पूर्ण केले.