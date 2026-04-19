पाकिस्तानी येड्यात काढायला गेले अन् तोंडावर आपटले! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजाने PSL बंदीवरून मोहसीन नक्वीच्या इभ्रतीचा पंचनामाच केला

Blessing Muzarabani PSL contract dispute full story: झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुजारबानीने पाकिस्तान सुपर लीगला ठेंगा दाखवला आणि इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्ससोबत खेळण्याचा निर्णय घेतला. ब्लेसिंगने आयपीएलसोडून जगातील दुसऱ्या कोणत्या लीगसाठी हा निर्णय घेतला असता तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) एखादवेळेस खपवून घेतले असते. पण, आम्हाला सोडून आयपीएल... हेच त्यांना खटकले आणि त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवताना ब्लेसिंगवर दोन वर्षांची बंदी घातली. त्यांना जगातील इतर खेळाडूंना इशारा द्यायचा होता, पण आता त्यांच्यावरच तोंडावर पडण्याची वेळ आली आहे..मुजारबानीने पीएसएल सोडून आयपीएलमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला पाकिस्तानी चाहते आणि माजी क्रिकेटपटूंकडून टीकेला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे त्या गोलंदाजाला या वादावर स्पष्टीकरण द्यावे लागले. पीएसएल बंदीच्या प्रतिक्रियेत, मुजारबानीच्या एजंटने एक निवेदन प्रसिद्ध केले आणि सांगितले की, इस्लामाबाद युनायटेडने कोणत्याही अधिकृत कराराशिवाय मुजारबानीला संघात घेतल्याची घोषणा केली होती. जेव्हा KKR ने मुजारबानीशी संपर्क साधला, तेव्हा त्याच्याकडे PSL करार नव्हता आणि त्यामुळे, कराराच्या उल्लंघनाचा कोणताही प्रश्न येतच नाही.."गेल्या ६ आठवड्यांपासून आम्ही शांत राहिलो आहोत, कारण पाकिस्तान सुपर लीग/पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने स्वतःसाठी आधीच निर्माण केलेल्या शत्रुत्वापेक्षा अधिक शत्रू निर्माण करण्याची आमची इच्छा नव्हती. मात्र, सोशल मीडियाद्वारे ब्लेसिंगवर होणाऱ्या प्रचंड आणि घृणास्पद टीकेमुळे, मी आता यापुढे गप्प बसणार नाही," असे त्या निवेदनात म्हटले आहे.."ब्लेसिंगचे चाहत्यांवर खूप प्रेम आहे. तो जिथे कुठे जातो तिथे लोकांशी संवाद साधतो आणि चाहत्यांसाठी आपला वेळ देतो. मी त्याला जागतिक दर्जाचा क्रिकेटपटू म्हणून घडताना पाहिले आहे. मात्र, जे तथाकथित "चाहते" त्याच्या सोशल मीडिया डीएममध्ये द्वेषपूर्ण संदेश पाठवत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, तुम्ही मानवतेला पूर्णपणे कलंक आहात आणि तुम्ही भित्रे आहात," असे त्यात पुढे म्हटले आहे..या निवेदनात मुजारबानीने KKR कडून करार स्वीकारण्यापर्यंतच्या घटनाक्रमाचाही खुलासा करण्यात आला आहे. KKRने या वेगवान गोलंदाजाला ७५ लाख रुपयांना करारबद्ध केले, जी किंमत त्याला पीएसएलमध्ये मिळत असलेल्या किमतीच्या जवळपास दुप्पट होती.१३ फेब्रुवारी २०२६: "२०२६ च्या पीएसएलमध्ये खेळण्याच्या संधीसाठी इस्लामाबाद युनायटेडने ब्लेसिंगशी संपर्क साधला. झिम्बाब्वे क्रिकेटकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटीवर करार झाला. टीप: PSL कडून करार झाल्याशिवाय NOC मिळू शकत नाही. इस्लामाबाद युनायटेड/पीएसएलने सोशल मीडियाद्वारे या कराराची घोषणा केली."२७ फेब्रुवारी २०२६: "पीएसएल/इस्लामाबाद युनायटेडकडून अद्याप कोणताही करार प्राप्त झाला नाही. KKRकडून संपर्क, करार झाला.निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मुजारबानी यांना इस्लामाबाद युनायटेडकडून कोणताही करार मिळाला नाही आणि त्यामुळे कराराच्या उल्लंघनाचे आरोप निराधार आहेत.