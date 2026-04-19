पाकिस्तानी येड्यात काढायला गेले अन् तोंडावर आपटले! झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजाने PSL बंदीवरून मोहसीन नक्वीच्या इभ्रतीचा पंचनामाच केला

Blessing Muzarabani’s Agent Destroys PSL’s Ban Claim: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुजारबानी याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्याच्या एजंटने थेट PSL च्या दाव्यांनाच आव्हान दिलं आहे.
Big Embarrassment for Pakistan Super League as Muzarabani Camp Hits Back Hard

Swadesh Ghanekar
Updated on

Blessing Muzarabani PSL contract dispute full story: झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुजारबानीने पाकिस्तान सुपर लीगला ठेंगा दाखवला आणि इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्ससोबत खेळण्याचा निर्णय घेतला. ब्लेसिंगने आयपीएलसोडून जगातील दुसऱ्या कोणत्या लीगसाठी हा निर्णय घेतला असता तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) एखादवेळेस खपवून घेतले असते. पण, आम्हाला सोडून आयपीएल... हेच त्यांना खटकले आणि त्यांनी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवताना ब्लेसिंगवर दोन वर्षांची बंदी घातली. त्यांना जगातील इतर खेळाडूंना इशारा द्यायचा होता, पण आता त्यांच्यावरच तोंडावर पडण्याची वेळ आली आहे.

