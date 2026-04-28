पंजाब किंग्सच्या संघात शोककळा! IPL 2026 सुरु असतानात अष्टपैलू खेळाडूच्या आईचे निधन

IPL 2026 Punjab Kings news: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील पंजाब किंग्सचा संघ सध्या इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दमदार कामगिरी करत आहे. मात्र ही स्पर्धा सुरू असतानाच एक दु:खद बातमी समोर आली आहे. पंजाब किंग्सचा अष्टपैलू खेळाडू अझमतुल्ला ओमरझाई (Azmatullah Omarzai) याला मातृशोक झाला आहे. त्यामुळे सध्या पंजाब किंग्स संघातूनही शोक व्यक्त होत आहे. .CSK च्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी आईचे निधन.२६ वर्षीय ओमरझाई सध्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेसाठी पंजाब किंग्सचा भाग आहे. त्याच्या आईच्या निधनाबाबतची माहिती त्याचे अफगाणिस्तान संघातील संघसहकारी मोहम्मद नबी आणि करिम जनत यांनी दिली. मोहम्मद नबी आणि करिम जनत यांनी ओमरझाईच्या आईला श्रद्धांजली वाहिली आहे..नबीने लिहिले की 'नवाब खान उमरझाई आणि आमच्या राष्ट्रीय संघातील खेळाडू अझमतुल्ला ओमरझाई यांची आईचे निधन झाल्याचे ऐकून दु:ख झाले. अल्लाह त्यांच्या आत्म्याला जन्नतमध्ये सर्वोच्च स्थान देवो आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला धैर्य व सामर्थ्य देवो.'करिम जनतने लिहिले की 'राष्ट्रीय खेळाडू अझमतुल्ला ओमरझाईच्या आईच्या निधनाबद्दल वाईट वाटत आहे. अल्लाह त्यांना जन्नत प्रदान करो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना धैर्य देवो. आम्ही त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहोत.'.दरम्यान, पंजाब किंग्स संघाकडूनही शोक व्यक्त करण्यात आला आहे. पंजाबने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की 'अझमतुल्ला ओमरझाईच्या आईच्या निधनाबद्दल आम्ही मनापासून शोक व्यक्त करतो. या कठीण काळात संपूर्ण पंजाब किंग्स कुटुंब त्याच्या आणि त्याच्या प्रियजनांच्यासोबत खंबीरपणे उभे आहे.'.तथापि, पंजाब किंग्सने अद्याप ओमरझाई पुढच्या सामन्यांना उपलब्ध आहे की नाही, याबाबत माहिती दिलेली नाही. पंजाब किंग्सला मंगळवारी (२८ एप्रिल) राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. ओमरझाई अद्याप पंजाब किंग्ससाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळलेला नाही. पण त्याने यापूर्वी खेळलेल्या १६ आयपीएल सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. तो यापूर्वी २०२४ मध्ये गुजरात टायटन्ससाठी खेळला आहे, तर तो २०२५ मध्ये पंजाब किंग्स संघात सामील झाला. त्याने आत्तापर्यंत १६ आयपीएल सामने खेळले असून १२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ९९ धावा केल्या आहेत.