RCB vs GT Qualifier 1 : RCB चा विक्रम! IPL इतिहासातील प्ले ऑफमधील सर्वोच्च धावसंख्या... रजत, विराट, कृणाल, देवदत्त यांचे वादळ

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Qualifier 1 : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या क्वालिफायर १मधील सामन्यात गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली... विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल यांच्या आक्रमक ७२ धावांच्या भागीदारीनंतर कर्णधार रजत पाटीदार व कृणाल पांड्या यांनी हात साफ केले. दोघांनी ४७ चेंडूंत ९५ धावा चोपल्या. पाटीदार ऐकायचं नाव घेत नव्हता आणि त्याने GT समोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. आयपीएल इतिहासातील प्ले ऑफमधील सर्वोच्च धावांचा विक्रम RCB ने आज आपल्या नावावर नोंदवला. .वेंकटेश अय्यरने ७ चेंडूंत १९ धावांची खेळी करून RCB ला दमदार सुरुवात करून दिली, पंरतु कागिसो रबाडाने दुसऱ्या षटकात त्याला माघारी पाठवले. त्यानंतर देवदत्त पडिक्कल व विराट कोहली यांनी GT च्या गोलंदाजांना चांगलाच चोप दिला. दोघांनी ३८ चेंडूंत ७२ धावांची भागीदारी केली आणि संघाला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ७६ धावांपर्यंत पोहोचवले. आयपीएल बाद फेरी किंवा प्ले ऑफमधील पॉवर प्लेमध्ये केलेल्या या चौथ्या सर्वाधिक धावा ठरल्या. पण, जेसन होल्डरने एकाच षटकात दोघांना माघारी पाठवले..Virat Kohli Scripts History! विराट कोहलीचे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! IPL मध्ये असे पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज... .विराट २५ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४३ धावांवर बॅटची कड लागून त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर देवदत्तही १९ चेंडूंत ३० धावांवर माघारी परतला. विराटने आजच्या खेळीसह गुजरातविरुद्ध ५०० आणि आयपीएलच्या या पर्वात ६०० धावांचा टप्पा ओलांडला. विराटने आयपीएलमध्ये आठ संघांविरुद्ध ५०० हून अधिक धावा करणाऱ्या पहिल्या फलंदाजाचा मान पटकावला. त्याचवेळी त्याने सलग चौथ्या पर्वात ६०० हून अधिक धावा केल्या. विराट व देवदत्तच्या विकेटनंतर RCB च्या धावगतीला ब्रेक लागला होता..पण, कृणाल पांड्या व रजत पाटीदार ही जोडी चमकली. या जोडीने १५व्या षटकात कुलवंत खेजरोलियाच्या गोलंदाजीवर २८ धावा कुटल्या आणि संघाला ३ बाद १६८ धावांपर्यंत पोहोचवले. आयपीएलच्या बाद फेरीतील हे दुसरे सर्वात महागडे षटक ठरले. यापूर्वी २०१४च्या क्वालिफायर २ मध्ये पंजाब किंग्सच्या परविंदर अवानाच्या षटकात CSK ने ३३ धावा कुटल्या होत्या. पाटीदार आणि कृणाल यांनी ४७ चेंडूंत ९५ धावांची भागीदारी केली. या जोडीला रोखण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या राशिद खानला यांनी २१ धावा कुटल्या. रजतला एकाच षटकात दोन जीवदान मिळाले होते आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला गेला. .ही जोडी रबाडाने तोडली आणि यावेळी साई सुदर्शनने कोणतीच चूक केली नाही. कृणाल २८ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावांवर झेलबाद झाला. पण, पाटीदारने सलग दोन षटकार खेचून २१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि सर्वात वेगाने २०० षटकार खेचणारा तो पहिला भारतीय ठरला. RCB ने १७व्या षटकात २०० धावांचा टप्पा ओलांडला. मागील तीन षटकांत त्यांनी २८, २१ व १५ धावा केल्या होत्या. टीम डेव्हिड ( ४) स्वस्तात माघारी परतला असला तरी पाटीदार शेवटपर्यंत उभा राहिला. RCB ने ५ बाद २५४ धावा केल्या आणि गुजरात टायटन्सने २०२३च्या क्वालिफायर २ मध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ३ बाद २३३ धावा केल्या होत्या, तो विक्रम RCB ने मोडला. पाटीदार ३३ चेंडूंत ५ चौकार व ९ षटकारांसह ९३ धावांवर नाबाद राहिला. जितेश शर्मानेही ५ चेंडूंत १५ धावा केल्या.