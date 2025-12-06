IND vs SA: क्विंटन डी कॉकचं भारताविरुद्ध विश्वविक्रमी शतक; रिकी पाँटिंगचा विक्रम मोडला, तर सचिन तेंडुलकर, संगकाराशी बरोबरी

विशाखापट्टणम येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात क्विंटन डी कॉकने शतक ठोकले. डी कॉकने ८९ चेंडूत १०६ धावा केल्या. तो वनडेत सर्वाधिक शतके करणारा यष्टीरक्षक बनला. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात निर्णायक आणि तिसरा वनडे सामना शनिवारी (६ डिसेंबर) विशाखापट्टणमला होत असून हा सामना दक्षिण आफ्रिकेच्या क्विटन डी कॉकने गाजवला आहे. निवृत्तीतून काही महिन्यांपूर्वी माघार घेत वनडेत पुनरागमन केलेल्या डी कॉकने शतक केले आहे. डी कॉकला भारताविरुद्ध पहिल्या दोन वनडेत मोठी खेळी करता आली नव्हती, मात्र तिसऱ्या सामन्यात त्याने शतकी खेळी केली..IND vs SA, 3rd ODI: Yess... जिंकलो! केएल राहुलने कॉईन उडवण्यासाठी लढवली शक्कल, टॉस जिंकताच कशी होती भारतीय खेळाडूंची रिअॅक्शन.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. दक्षिण आफ्रिकेकडून रायन रिकल्टन आणि क्विंटन डी कॉक यांनी डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्याच षटकात अर्शदीप सिंगने रायन रिकल्टनला केएल राहुलच्या हातून शून्यावर झेलबाद केले. पण त्यानंतर डी कॉकला कर्णधार तेंबा बावुमाची साथ मिळाली. आक्रमक खेळणाऱ्या डी कॉकला बावुमा चांगली साथ देत होता. त्यांनी शतकी भागीदारीही केली. यादरम्यान डी कॉकने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. .अखेर बावुमाला रवींद्र जडेजाने बाद करत भारताला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. बावुमाचे अर्धशतक दोन धावांनी हुकले. तो ६७ चेंडूत ४८ धावांवर बाद झाला. तो बाद झाल्यानंतर मॅथ्यू ब्रिट्झकेने डी कॉकची साथ दिली. त्यांच्यातही ५४ धावांची भागीदारी झाली. पण ब्रिट्झकेला २९ व्या षटकात २४ धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाने पायचीत केले. याच षटकात मागच्या सामन्यातील शतकवीर एडेन मार्करमलाही १ धावेवरच प्रसिद्ध कृष्णाने बाद केले. विराट कोहलीने त्याचा झेल घेतला. पण नंतर डेवाल्ड ब्रेव्हिसन डी कॉकची साथ दिली. अखेर डी कॉकने ३० व्या षटकात हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर षटकार मारत त्याचे ८० चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्याचे हे २३ वे वनडे शतक आहे. मात्र शतकानंतर त्याला ३३ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने त्रिफळाचीत केले. त्याने ८९ चेंडूत ८ चौकार आणि ६ षटकारांसह १०६ धावांची नाबाद खेळी केली. तो बाद झाला तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या ५ बाद १९९ धावा झाल्या होत्या..क्विंटन डी कॉकचे विक्रमडी कॉक आता वनडेत सर्वाधिक शतके करणारा यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला आहे. त्याने याबाबतीत कुमार संगकाराची बरोबरी करतानाशाय होपला मागे टाकले आहे. कुमार संगकारानेही २३ शतके केली आहे, तर शाय होपने १९ शतके केली होती. याशिवाय डी कॉकचे हे भारताविरुद्ध वनडेतील ७ वे शतक आहे, त्यामुळे त्याने भारताविरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतक करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या सनथ जयसूर्याची बरोबरी केली आहे. त्याने या यादीत एबी डिव्हिलियर्स, रिकी पाँटिंग आणि कुमार संगकारा यांना मागे टाकले. या तिघांनी भारताविरुद्ध प्रत्येकी ६ शतके केली आहेत. याशिवाय मायदेशाबाहेर एकाच देशात सर्वाधिक वनडे शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीतही डी कॉकने सचिन तेंडुलकर, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्सची बरोबरी केली आहे..IND vs SA, 3rd ODI: अखेर दोन वर्षांनी भारतीय संघाने जिंकला टॉस! निर्णायक सामन्यासाठी Playing XI मध्ये काय झालेत बदल?.वनडेत सर्वाधिक शतके करणारे यष्टीरक्षक फलंदाज२३ शतके - कुमार संगकारा२३ शतके - क्विंटन डी कॉक१९ शतके - शाय होप१६ शतके - ऍडम गिलख्रिस्ट११ शतके - जोस बटलर१० शतके - एबी डिव्हिलियर्स/एमएस धोनीभारताविरुद्ध सर्वाधिक वनडे शतके७ शतके - क्विटन डी कॉक (२३ डाव)७ शतके - सनथ जयसूर्या (८५ डाव)६ शतके - एबी डिविलियर्स (३२ डाव)६ शतके - रिकी पाँटिंग (५९ डाव)६ शतके - कुमार संगकारा (७१ डाव)मायदेशाबाहेर एकाच देशात सर्वाधिक वनडे शतके७ शतके - सचिन तेंडुलकर (युएईमध्ये)७ शतके - सईद अन्वर (युएईमध्ये)७ शतके - एबी डिविलियर्स (भारतामध्ये)७ शतके - रोहित शर्मा (इंग्लंडमध्ये)७ शतके - क्विंटन डी कॉक (भारतामध्ये).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.