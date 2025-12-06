Cricket

IND vs SA: क्विंटन डी कॉकचं भारताविरुद्ध विश्वविक्रमी शतक; रिकी पाँटिंगचा विक्रम मोडला, तर सचिन तेंडुलकर, संगकाराशी बरोबरी

Quinton de Kock Hundred Records: भारत-दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या वनडे सामन्यात क्विंटन डी कॉकने ८० चेंडूत शतक ठोकले. या शतकासह त्याने अनेक विक्रम करत दिग्गजांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे.
  • विशाखापट्टणम येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात क्विंटन डी कॉकने शतक ठोकले.

  • डी कॉकने ८९ चेंडूत १०६ धावा केल्या.

  • तो वनडेत सर्वाधिक शतके करणारा यष्टीरक्षक बनला.

