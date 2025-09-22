PAK vs SA: पाकिस्तान संघाचा बँड बाजवण्यासाठी 'तो' येतोय! वन डे क्रिकेटमधील निवृत्ती घेतली मागे, आता शेजाऱ्यांचं काही खरं नाही

दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉकने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती मागे घेतली आहे. पाकिस्तान दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी त्याची निवड झाली आहे. डी कॉकने फ्रँचायझी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित केले होते, परंतु आता त्याचे पुनरागमन दक्षिण आफ्रिकेची ताकद वाढवणारे ठरणार आहे..एखाद्या क्रिकेटपटूने निवृत्ती मागे घेत पुनरागमन करणे तसं नवे नाही. आता आणखी एक खेळाडूने वनडेतील निवृत्ती मागे घेतली आहे, हा खेळाडू म्हणजे क्विंटन डी कॉक. दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉकने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर वनडेतून निवृत्ती घेतली होती. मात्र आता त्याने ही निवृत्ती मागे घेतली असून तो दक्षिण आफ्रिकेच्या वनडे संघात पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे. दक्षिण आफ्रिकेला ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तान दौरा करायचा आहे. या दौऱ्यात कसोटी, टी२० आणि वनडे या तिन्ही मालिका होतीस. तसेच त्याआधी नामिबियाविरुद्ध एक टी२० सामना खेळायचा आहे. या सर्व मालिकांसाठी दक्षिण आफ्रिकेने संघांची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानविरुद्ध तीन वेगवेगळ्या प्रकारातील मालिकांमध्ये तीन वेगवेगळे कर्णधार असणार आहेत..AUS vs SA, ODI: दक्षिण आफ्रिकेचा वनडेतील सर्वात मोठा पराभव, तरी जिंकली ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका; पाहा काय झाले रेकॉर्ड.पण त्यातही क्विंटन डी कॉकचा पाकिस्तान दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात निवड झाल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. डी कॉकने गेल्या काही काळात फ्रँचायझी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित केले होते. तो अखेरचा दक्षिण आफ्रिकेकडून २०२४ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध खेळला होता. त्यानंतर तो दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळला नव्हता. मात्र आता त्याचे संघात पुनरागमन झाल्याने त्याच्या कामगिरीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. तसेच त्याचे पुनरागमन दक्षिण आफ्रिकेची ताकद वाढवणारे आहे..तसेच वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५ च्या विजेत्या दक्षिण आफ्रिकेला १२ ते २४ ऑक्टोबर दरम्यान, पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी तेंबा बावूमा उपस्थित नसेल. सध्या तो इंग्लंड दौऱ्यावेळी झालेल्या पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत आहे. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत एडेन मार्करम दक्षिण आफ्रिकेचे नेतृत्व करेल. याशिवाय टी२० आणि वनडे मालिकेसाठी मार्करमला विश्रांती देण्यात आली असून टी२० मालिकेसाठी डेव्हिड मिलरकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे, तर वनडे मालिकेसाठी मॅथ्यू ब्रित्झके कर्णधार आहे.याशिवाय नामिबियाविरुद्धच्या एकमेव टी२० सामन्यात डोनोव्हन फरेरा कर्णधार असणार आहे. या संघातही डी कॉकचा समावेश आहे. तसेच वनडे आणि टी२० मालिकांमध्ये कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेव्हिस हे युवा खेळाडूही आहे..पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ -एडन मार्करम (कर्णधार), डेव्हिड बेडिंगहॅम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, टोनी डी झोर्झी, झुबेर हमझा, सायमन हार्मर, मार्को यान्सिन, केशव महाराज (केवळ दुसरी कसोटी), विआन मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रीनेलन सब्रायन, काईल वेरेयनपाकिस्तानविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिका संघ -डेव्हिड मिलर (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्झी, क्विंटन डी कॉक, डोनोव्हन फरेरा, रीझा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, अँडिल सिमेलेन, लिजाद विल्यम्स..ENG vs SA: द. आफ्रिकेने ODI सामना १२५ चेंडूंत जिंकला; मार्करमने १३ चौकारांचा पाऊस पाडत रचला विक्रम.पाकिस्तानविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिका संघ -मॅथ्यू ब्रित्झके (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्झी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी झोर्झी, डोनोव्हन फरेरा, ब्योर्न फोर्चुन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना माफाका, लुंगी एनगिडी, एनकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, सिनेथेंबा क्वेशिल.नामिबियाविरुद्ध टी२० सामन्यासाठी दक्षिण आफ्रिका संघ -डोनोव्हन फरेरा (कर्णधार), नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्झी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्चुन, रीझा हेंड्रिक्स, रुबिन हर्मन, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी, एनकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, अँडिल सिमेलेन, जेसन स्मिथ, लिजाद विल्यम्स..FAQs१. क्विंटन डी कॉकने वनडेतून निवृत्ती केव्हा घेतली होती?➤ २०२३ वनडे वर्ल्ड कपनंतर.(When did Quinton de Kock retire from ODIs?)२. आता डी कॉक कोणत्या मालिकांसाठी निवडला गेला आहे?➤ पाकिस्तानविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी.(For which series has De Kock been selected now?)३. कसोटी मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेचे नेतृत्व कोण करणार?➤ एडन मार्करम.(Who will captain South Africa in the Test series? → Aiden Markram.)४. टी२० मालिकेसाठी कर्णधार कोण आहे?➤ डेव्हिड मिलर.(Who is the captain for the T20 series?)५. वनडे मालिकेसाठी कर्णधार कोण आहे?➤ मॅथ्यू ब्रित्झके.(Who is the captain for the ODI series?)६. नामिबियाविरुद्धच्या टी२० सामन्यासाठी कर्णधार कोण आहे?➤ डोनोव्हन फरेरा.(Who is the captain for the T20 match against Namibia?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.