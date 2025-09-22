Cricket

PAK vs SA: पाकिस्तान संघाचा बँड बाजवण्यासाठी 'तो' येतोय! वन डे क्रिकेटमधील निवृत्ती घेतली मागे, आता शेजाऱ्यांचं काही खरं नाही

Quinton de Kock Reverses ODI Retirement: ३२ वर्षीय यष्टीरक्षक फलंदाजाने वनडे निवृत्ती मागे घेतली आहे. त्यामुळे त्याची पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी संघात निवडली झाली आहे.
  • दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉकने वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती मागे घेतली आहे.

  • पाकिस्तान दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी त्याची निवड झाली आहे.

  • डी कॉकने फ्रँचायझी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित केले होते, परंतु आता त्याचे पुनरागमन दक्षिण आफ्रिकेची ताकद वाढवणारे ठरणार आहे.

