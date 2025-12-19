पंजाब किंग्सच्या 'डिल' वर आर अश्विन खूपच प्रभावित; म्हणतोय, हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये घुमशान घालणार

आर अश्विनने पंजाब किंग्सच्या कूपर कोनोलीच्या खरेदीचे कौतुक केले आहे. कोनोलीने बिग बॅश लीगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. पंजाबने त्याला ३ कोटी रुपयात खरेदी केले आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी नुकताच मंगळवारी (१६ डिसेंबर) अबुधाबीमध्ये खेळाडूंचा लिलाव पार पडला. या लिलावात काही मोजक्या स्टार खेळाडूंना मोठ्या बोली लागल्या, तर अनकॅप्ड भारतीय खेळाडूंना अधिक मागणी दिसली. यातच काही फ्रँचायझींनी मात्र संधी साधत कमी किंमतीत स्टार खेळाडूंना संघात सामील करून घेतले. अशाच एका स्टार खेळाडूला संघात घेतल्याबद्दल आता आर अश्विनने पंजाब किंग्सचे कौतुक केले आहे..IPL 2026: 'बाकी फ्रँचायझी झोपल्या असताना मुंबई इंडियन्सने संधी साधली' R Ashwin ला नेमकं काय म्हणतोय?.अश्विनने ऑस्ट्रेलियाच्या २२ वर्षीय कूपर कोनोलीचे भरभरून कौतुक केले आहे. त्याने म्हटले आहे की पंजाबसाठी ही उत्तम डिल आहे. कोनोली गेल्या काही दिवसांपासून दमदार फॉर्ममध्ये आहे. तो ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगचाही यंदाचा हंगामही पर्थ स्कॉचर्ससाठी खेळताना गाजवत आहे. कोनोलीने नुकतेच शुक्रवारी ब्रिस्बेन हिटविरुद्ध ३७ चेंडूत ६ चौकार आणि ६ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. त्याने रविवारीही सिक्सर्सविरुद्ध ५९ धावांची खेळी केली होती. त्याने आत्तापर्यंत हे दोनच सामने खेळले असून १३६ धावा केल्या आहेत..अश्विनने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की कुपर कोनोली पुन्हा एकदा चौफेर फटकेबाजी करताना दिसला. पंजाब किंग्सची निवड अफलातून आहे. बीबीएल २०२५ मध्ये तो सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. पर्थ स्कॉचर्ससाठी सलग अर्धशतकं त्याने केली आहेत. तो खरोखर एक चांगली डिल ठरू शकतो.'.कोनोलीने इंग्लंड अ संघाविरूद्धही ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या प्रथम श्रेणी सामन्यातही ८८ धावांची खेळी केली होती. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत ३६ टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने ३ अर्धशतकांसह ७०५ धावा केल्या आहेत. त्याने १३ विकेट्सही घेतल्या आहेत. त्याला पंजाब किंग्सने कूपर कोनोलीला ३ कोटी रुपयात खरेदी केले आहे. त्याची मूळ किंमत २ कोटी रुपये होती..IPL 2026 Update: कॅमेरून ग्रीनसाठी २५.२० कोटी मोजणारा KKR संघ विक्रीला; शाहरूख खान, जुही चावला यांचा आहे मालकी हक्क, पण....पंजाब किंग्सने लिलावात केवळ चार खेळाडू खरेदी केले आहेत. कारण त्यांनी १८ व्या हंगामात खेळलेला संपूर्ण संघ बऱ्यापैकी कायम केला होता. त्यांच्या संघात ४ खेळाडूंची जागा रिकामी होती. त्यांनी कूपर कोनोलीशिवाय बेन ड्वारशुईला ४.४० कोटींमध्ये खरेदी केले. तसेच विशाल निशाद आणि प्रवीण दुबे यांना प्रत्येकी ३० लाखात खरेदी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.