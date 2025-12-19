Cricket

पंजाब किंग्सच्या 'डिल' वर आर अश्विन खूपच प्रभावित; म्हणतोय, हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये घुमशान घालणार

R Ashwin Praise PBKS Pick: पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२६ लिलावात ४ खेळाडू खरेदी केले. यातील एका खेळाडूची डिल पंजाबसाठी फायदेशीर ठरू शकते, असं अश्विनने म्हटले आहे.
Punjab Kings | Cooper Connolly | IPL 2026

Punjab Kings | Cooper Connolly | IPL 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आर अश्विनने पंजाब किंग्सच्या कूपर कोनोलीच्या खरेदीचे कौतुक केले आहे.

  • कोनोलीने बिग बॅश लीगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

  • पंजाबने त्याला ३ कोटी रुपयात खरेदी केले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Ravichandran Ashwin
IPL
Cricket News
Punjab Kings
Cricket News in Marathi
indian premier league
Australian Cricketer
r ashwin
cricket news today
Big Bash League
IPL Auction
Sri Lanka cricket news
IPL 2026

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com