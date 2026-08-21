IND vs SL: 'रहाणेची आठवण करून देणारा खेळाडू, त्याला टीमबाहेर ठेवणं अशक्य', R Ashwin युवा खेळाडूवर फिदा

IND vs SL Test series: भारताचा कसोटी संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून कसोटी मालिकेतील गॉलला झालेल्या पहिल्या कसोटीत १६५ धावांनी विजय मिळवत १-० अशी आघाडीही घेतली आहे. या मालिकेला साई सुदर्शन दुखापतीमुळे मुकला आहे. तो गेल्या काही सामन्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणून भारतीय संघव्यवस्थापनाची पसंती राहिला आहे. पण तो दुखापतीने बाहेर झाल्याने त्याच्या जागेवर तिसऱ्या क्रमांकावर देवदत्त पडिक्कलला गॉलमध्ये खेळवण्यात आले. पडिक्कलनेही (Devdutt Padikkal) आपले नाणे खणखणीत वाजवले आणि पहिल्या डावात १६७ धावांची, तर दुसऱ्या डावात ४४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याने सामनावीर पुरस्कारही जिंकला. अशात आता या कसोटी मालिकेनंतर नोव्हेंबरमध्ये भारतीय संघाला न्यूझीलंडमध्ये कसोटी मालिका खेळायची आहे, त्यावेळी सुदर्शनचे पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी पुन्हा एकदा त्यांच्यापैकी कोणाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवायचे असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. याबाबत आता भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने (R Ashwin) भाष्य केले आहे. .R. Ashwin: अश्विन क्रिकेटवर बोलत होता अन् अचानक घराबाहेर पोलीस आले; फोन उचलताच समोर आलं ‘ते’ कारण....अश्विनच्या मते न्यूझीलंडमध्ये पडिक्कल आणि सुदर्शन या दोघांनाही एकत्र प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते, पण तिसऱ्या क्रमांकासाठी पडिक्कलने हाच फॉर्म कायम ठेवला, तर त्याला पसंती द्यायला हवी. अश्विनच्या मते पडिक्कल परदेशातील परिस्थितीत वेगवान गोलंदाजी चांगल्या प्रकारे खेळू शकतो. पडिक्कलने श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी झालेल्या सराव सामन्यातही शतक केले होते. तसेच अश्विनने २०२४-२५ बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीआधी झालेल्या सराव सामन्यातही पडिक्कल चांगला खेळत असल्याची आठवण करून दिली..अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'जेव्हा वाका येथे सराव सामने खेळलो, तेव्हा पडिक्कल खूपच सहज खळताना दिसला होता. मला वाटतं तो असा फलंदाज आहे, ज्याच्याकडे वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध खेळण्यासाठी भरपूर वेळ असतो. आता त्याने जर श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीतही धावा केल्या, तर मला वाटतं त्याला न्यूझीलंडविरुद्ध तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवावे. त्याला संघातून वगळणे कठीण आहे. सध्या तरी मला वाटतं दोघांनाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. जरी सुदर्शन परत आला, तरी पडिक्कलने ज्याप्रकारे फलंदाजी केली आहे, ते पाहाता त्याला संधी मिळायला हवी.'पडिक्कलने २०२४-२५ बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीमध्ये भारतासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली होती. पण त्याला फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. पण नंतर दोन वर्षे त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नव्हती. अखेर त्याला श्रीलंकेविरुद्ध पुनरागमनाची संधी मिळाली आणि त्याने आपली छाप पाडली.रहाणेची करून देतो आठवण - अश्विनअश्विनने असंही म्हटलं की पडिक्कल अजिंक्य रहाणेची आठवण करून देतो. तो म्हणाला, 'देवदत्त पडिक्कल ज्याप्रकारे फलंदाजी करतो, विशेषत: बॅक फूटवर आणि तो ज्याप्रकारे पायांची वापर करतो, पायांची हालचाल करतो, ते खूप सुंदर आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या प्रणालीमध्ये वेळ घालवण्याचे महत्त्व त्याने दाखवून दिले आहे. तिथे त्याने आपली कौशल्ये घडवली आणि या कसोटी सामन्यात त्याचे प्रदर्शन केले.''तो स्लीपमध्ये उत्तम क्षेत्ररक्षकही आहे. मला आशा आहे की त्याला फिरकीपटूंविरुद्धही स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षणाची संधी मिळेल. तो फिरकीपटूंसाठी स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षक म्हणून दीर्घकाळासाठी पर्याय ठरू शकतो. त्याचा स्वभाव अजिंक्य रहाणेसारखा आहे, त्यामुळे मला मनापासून आशा आहे की देवदत्तची प्रगती होत राहिल. कारण तो खरंच एक जबरदस्त खेळाडू आहे.'.Hockey World Cup, IND vs PAK: भारताकडून गोलचा पाऊस अन् पाकिस्तान आऊट! दणदणीत विजयासह हरमनप्रीतचा संघ पुढच्या फेरीत.अश्विनने असंही म्हटले आहे की भारतातील प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरीनंतर खेळाडूंना कसे बक्षीस मिळू शकते, याचे देवदत्त पडिक्कल हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अश्विन म्हणाला, 'त्याने ज्याप्रकारे प्रथम श्रेणी क्रिकेटला महत्त्व दिले आणि तिथे कामगिरी बजावली, मला वाटतं भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रणालीमधील ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. देवदत्त पडिक्कलने कामगिरी केली आणि कसोटी संघात स्थान मिळवले. एका चांगल्या खेळाडूला संघाबाहेर ठेवणे नेहमीच कठीण असते. त्याला साई सुदर्शनच्या दुखापतीमुळे संधी मिळाली. जर साई सुदर्शन फिट असता, तर त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी केली असती, कारण त्यानेही याआधीच्या सामन्यात चांगल्या धावा केल्या आहेत.'दरम्यान आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दुसरा कसोटी सामना रविवारपासून (२३ ऑगस्ट) सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.