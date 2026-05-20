IPL 2026: ईशान किशनने CSK च्या चाहत्यांची खिल्ली उडवताना मर्यादा ओलांडली? आर अश्विन म्हणतोय, '...तर ईगो कशासाठी?

CSK vs SRH Marathi News: सोमवारी इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) सनरायझर्स हैदराबादने चेन्नई सुपर किंग्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले आणि प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले. हा सामना चेन्नईचं घरचं मैदान चेपॉक स्टेडियमवर झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण सामन्यात चेन्नई संघाला मोठा पाठिंबा मिळाला. मात्र सामन्यानंतर हैदराबादचा यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशनने (Ishan Kishan) केलेले हातवारे आणि सेलिब्रेशनने (Celebration) मात्र अनेकांचे लक्ष वेधले. त्यावरून त्याला ट्रोलही करण्यात आले. त्यावर आता आर अश्विनने (R Ashwin) त्याचे मत मांडले आहे. .झाले असे की चेन्नईने दिलेल्या १८१ धावांचा पाठलाग करताना सनरायझर्स हैदराबादसाठी ईशान किशनने ४७ चेंडूत ७० धावांची महत्त्वाची खेळी केली. ही खेळी हैदराबादला विजय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. त्याच्या या खेळीच्या मदतीने हैदराबादने १९ षटकातच ५ विकेट्स गमावत १८१ धावा केल्या आणि सामना जिंकला. हा सामना जिंकल्यानंतर ईशान किशनने हाताने शिट्टी वाजवण्याची कृती केली, जे चेन्नईचे प्रसिद्ध Whistle podu सेलिब्रेशन आहे. त्यानंतर त्याने प्रेक्षकांकडे पाहून निघून जा असे हातवारे केले. तो त्यावेळी मस्करीच्या मूडमध्ये दिसत होता. मात्र त्याचे हे सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी त्याचे हे सेलिब्रेशन खटकले, तसेच आक्षेपार्ह वाटले. त्यामुळे त्याच्यावर सोशल मीडियातून टीका झाली..आता याबाबत भारताचा आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने सामन्यानंतर म्हटले की त्याच्या सेलिब्रेशनला फार गांभीर्याने घेऊ नका. अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलत होता. तो म्हणाला, 'मला आजच्या दिवसातील सर्वात विश्वासार्ह खेळाडूबद्दल, ईशान किशनबद्दल बोलायचे आहे. पण मला त्या गोष्टीच्या खोलात जायचं नाहीये, सोशल मीडियावर सामन्यानंतर त्याने केलेल्या सेलिब्रेशनवर बरीच चर्चा झाली आहे. पण जाऊ द्या ना, यार. हे सर्व खेळाडू आहेत आणि भावना या खेळाचाच एक भाग आहे. फार मनाला लावून घेऊ नका, त्यापेक्षा मजा घ्या.'.अश्विन पुढे म्हणाला, 'प्रत्येक खेळाडू हा क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करतो. एक खेळाडू समोर येतो आणि सेलिब्रेशन करतो, त्यात इगो कशाला आणायचा? जाऊ द्या, मजा घ्या. जर हे सर्व नसेल, तर मग काय मजा आहे. कुठे आहे रोमांच?'अश्विनने ईशानची पाठराखण केली असली तरी त्याने प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधताना छोटी सीमारेषा ओलांडल्याचेही मान्य केले. त् तो म्हणाला, 'कदाचित पुढच्यावेळी ईशान सेलिब्रेशन करताना थोडं नियंत्रण ठेवेल, विशेषत: त्याने जे प्रेक्षकांकडे पाहून केले. हे टाळण्यासारखे होते का, तर नक्कीच हो. पण आता त्याची मजा घ्या.'.अश्विन पुढे म्हणाला, 'कोणत्याही संघासाठी दुसऱ्या संघाच्या घरच्या मैदानात येऊन खेळणे आणि चेन्नईसारख्या संघाला हरवणे सोपे नसते. पण त्यांनी तसं केलं, बरोबर? गेल्या सामन्यातील मोठ्या पराभवानंतर त्यांनी (SRH) येथे येऊन सामना जिंकला. त्यामुळे जाऊ द्यात. एक खेळाडू तुम्हाला सांगत आहे. चाहते आणि संघ म्हणून हे लक्षात ठेवा आणि पुढच्या वेळी हैदराबागमध्ये जाऊन त्याला हरवा आणि याचं उत्तर द्या.'दरम्यान, आता सनरायझर्स हैदराबादने प्लेऑफमध्ये जागा पक्की केली असली तरी त्यांना शेवटचा साखळी सामना जिंकून पहिल्या दोन स्थांनामध्ये जागा मिळवण्याची संधी आहे. त्यांचा अखेरचा साखळी सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध २२ मे रोजी होणार आहे.