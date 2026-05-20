IPL 2026, LSG vs RR: 'पराभूत झालो, तरीही आमचा संघ...', रिषभ पंतची 'F' ची भाषा, पराभवानंतर ऑन कॅमेरा दिली शिवी; VIDEO

IPL 2026, LSG vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) लखनौ सुपर जायंट्स संघाची कामगिरी अत्यंत खालावली. संघाला १३ सामन्यांत फक्त ४ सामने आत्तापर्यंत जिंकता आले आहेत. त्यामुळे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील आव्हान संपणाराही तो पहिलाच संघ होता. नुकतेच लखनौला मंगळवारी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला, या सामन्यांनंतर लखनौचा कर्णधार रिषभ पंतने (Rishabh Pant) संघाबाबत बोलताना चक्क शिवी दिल्याचे दिसले, त्यामुळे त्याच्या विधानाची चांगलीच चर्चा होत आहे. .या सामन्यात लखनौकडून मिचेल मार्शने ९६ धावांची खेळी केली, तर जोश इंग्लिसने ६० धावा केल्या. त्यामुळे लखनौने राजस्थानसमोर २२१ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. प्लेऑफसाठी राजस्थानला या सामन्यात विजय गरजेचा होता. त्याच इराद्याने उतरलेल्या राजस्थानने १९.१ षटकातच ३ बाद २२५ धावा केल्या आणि सामना जिंकत प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या. राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशीने ३८ चेंडूत ९३ धावांची खेळी केली. तसेच ध्रुव जुरेलने नाबाद ५३ धावा केल्या. यशस्वी जैस्वालने ४३ धावा केल्या..या सामन्यानंतर रिषभ पंतला २२० धावा करण्याबद्दल विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'मला वाटतं याकडे वेगळ्याप्रकारे पाहिलं पाहिजे. मधली षटतं आणि शेवटचे षटक, जोफ्रा आर्चरने ज्याप्रकारे गोलंदाजी केली, मला वाटतं ती खूप चांगली होती. पण तरी आम्ही अशा खेळपट्टीवर ५-१० धावा आणखी करायला हव्या होत्या. आम्हाला ज्याप्रकारे सुरुवात मिळाली होती, आम्ही त्याचा फायदा शेवटच्या षटकांमध्ये घेऊ शकलो नाही.'.फलंदाजीला पोषक खेळपट्टीवर धावांचा बचाव करण्याबद्दल रिषभ पंत म्हणाला, 'नक्कीच हे सोपं नसतं, कारण तुम्हाला नेहमीच तुमच्या गोलंदाजांना पाठिंबा द्यायचा असतो. पण कधीकधी ते कठीण होते. अशा खेळपट्टीवर गोलंदाजांना फारसा वाव नसतो आणि खूप सुचनाही काम करत नाहीत. बऱ्याचदा तुम्हाला योजना साध्या ठोवाव्या लागतात आणि एकावेळी एकाच चेंडूचा विचार करावा लागतो.'शाहबाज अहमदची गोलंदाजी शेवटपर्यंत राखून ठेवण्याचं कारण सांगताना रिषभ म्हणाला, त्याला थांबवून ठेवलं कारण डावखुरे फलंदाज होते. ते डावखुऱ्या गोलंदाजाविरुद्ध चांगलं खेळत होते. विशेषत: राठी एका बाजूने गोलंदाजी करत होता, त्यामुळे शाहबाजला पण गोलंदाजी देऊन जोखीम घ्यायची नव्हती.'.रिषभ पंत शेवटी संघाबद्दल बोलताना म्हणाला, 'मी जसं म्हणालो की आत्ता कोणतीही परिस्थिती असली, तरी आम्हाला संघाचा अभिमान आहे. आमचा संघ जसा आहे, ते पाहाता आम्हाला माहित आहे की आम्ही जिंकू शकलो असतो. तरी काहीही असले तरी आमच्या प्रत्येकामध्ये विश्वास आहे.' यानंतर रिषभने एक शिवीही वापरली, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. तो म्हणाला, 'गोष्टी आमच्याबाजूने घडल्या नाहीत, सर्वांनाच ते माहित आहे. पण त्यामुळे हे सत्य बदलणार नाही की आमचा संघ जबरदस्त आहे.'.दरम्यान, लखनौचे आव्हान संपले असून त्यांचा स्पर्धेतील अखेरचा सामना पंजाब किंग्सविरुद्ध २३ मे रोजी होणार आहे.