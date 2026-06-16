IND A vs SL A: '...त्यामुळे भारतीय खेळाडू संतापले', सुपर ओव्हरमधील श्रीलंकेच्या 'माइंड गेम'वर अश्विन थेटच बोलला

India A vs Sri Lanka A ODI Match: तिरंगी एकदिवसीय स्पर्धेत सोमवारी भारतीय अ संघाला श्रीलंका अ संघाविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात खेळपट्टीच्या मध्यभागी धावल्यामुळे झालेला धावांचा दंड आणि संधिप्रकाशात झालेल्या सुपरओव्हरचा फटका भारत अ संघाला बसला. त्यातच सामन्यादरम्यान अनेक वादग्रस्त घटनाही घडल्या. सामना संपल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) श्रीलंकेच्या खेळाडूंसोबत भांडणंही झाली. यावर आता भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने (R Ashwin) भाष्य केले आहे. .IND A vs SL A, ODI: महागात पडली १० धावांची पेनल्टी; भारताने हातातला सामना सुपर ओव्हरमध्ये गमावला....या सामन्यात भारताला ४९.२ षटकात सर्वबाद २६५ धावा करता आल्या होत्या. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताची सुरुवात निराशाजनक होती. वैभव सूर्यवंशी (२१), प्रभसिरमन सिंग (११), ऋतुराज गायकवाड (३७) आणि तिलक वर्मा (२३) यांनी निराशा केली. सात बाद १४३ नंतर सूर्यांश शेडगे (७२) आणि विपराज निगम (५१) यांनी १०४ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे भारताला समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहचता आले. मात्र अ संघातून खेळत असले तरी बऱ्यापैकी अनुभव असलेले अनुकुल रॉय आणि विपराज निगम हे फलंदाजी करताना ताकीद दिल्यानंतरही खेळपट्टीच्या मध्यावर धावले. त्यामुळे भारताला १० धावांचा दंड करण्यात आला होता. .त्यामुळे श्रीलंका जेव्हा धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरले, तेव्हा त्यांचा डाव बिनबाद १० धावांपासून सुरू झाला. तरी भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेला रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एका बाजूने सदीरा समरविक्रमा याने ९३ धावांची खेळी केली. पण तरी त्याला शेवटच्या षटकात बाद करण्यात भारताने यश मिळवले. त्यामुळे अखेरच्या चेंडूत दोन धावांची गरज असताना श्रीलंकेला एकच धाव मिळाली आणि सामना टाय झाला. सामना संध्याकाळी उशीरा संपला. स्टेडियममध्ये विद्युतप्रकाशाची सोय नव्हती, त्यामुळे पंच सुपर ओव्हरसाठी तयार नव्हते. पण भारताचा कर्णधार तिलक वर्माने बराच वेळ चर्चा केल्यानंतर सुपर ओव्हर खेळवण्याचा निर्णय झाला. पण त्यानंतरही श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी सुपर ओव्हरसाठी मैदानात येण्यास दिरंगाई केली. सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेच्या समरविक्रमा आणि फर्नांडो यांनी १६ धावा केल्या. त्यातही शेवटचा चेंडू भारताकडून अर्शद खानने नोबॉल टाकला असल्याचे बरेच उशीराने सांगण्यात आले. त्यामुळे परत गेलेल्या भारतीय संघाला पुन्हा येऊन एक चेंडूसाठी क्षेत्ररक्षण करावे लागले. यानंतर भारताकडून सूर्यांश शेडगे आणि वैभव सूर्यवंशी फलंदाजीस आले, पण त्यांना सुपर ओव्हरमध्ये १० धावाच करता आल्या..IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये मोठा राडा, भारताच्या पराभवनंतर मैदानात ड्रामा, Viral Video.भारतीय संघ पराभूत झाल्यानंतर श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी आक्रमक सेलिब्रेशन केले. श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी वैभव सूर्यवंशीला उद्देशून शेरेबाजी केली. त्यामुळे चिडलेला वैभवही उत्तर देण्यासाठी पुढे सरसावला. त्यावेळी वैभव आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूमध्ये ढकलाढकलीही झाली. पण बाकी खेळाडूंनी मध्यस्थी करत त्यांना दूर केले..अश्विनचं ट्वीट चर्चेतहा सामना अत्यंत नाट्यपूर्ण राहिल्याचे सामन्यानंतर अश्विनने म्हटले. त्याने एक्सवर (आधीचे ट्विटर) पोस्ट केले आहे. ट्वीटमध्ये अश्विनने लिहिले की 'या सामन्यांमध्ये आयपीएलमध्ये असतात तितके कॅमरे नसतील. सुपर ओव्हरमधील नो-बॉलचा निर्णय वादग्रस्त होता आणि श्रीलंकेने सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजीला येण्यास ज्याप्रकारे उशीर केला, त्यामुळे भारतीय अ संघाचा पारा चढला. त्यामुळे भारतीय संघाने दाखवलेली निराशा समजण्यासारखी होती. तथापि, श्रीलंकेने चांगला मानसिक खेळ खेळला. मस्त नाट्यमय सामना.'.दरम्यान, आता श्रीलंकेतने या तिरंगी मालिकेत ३ पैकी २ सामने जिंकले आहेत, तर भारताने ३ पैकी १ सामना जिंकला आहे. त्यामुळे भारतासाठी अफगाणिस्तानविरुद्ध १७ जूनला होणारा सामना निर्णायक असणार आहे. मालिकेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी भारताला विजय गरजेचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.