Ruturaj Gaikwad: 'उठ, तयार हो आणि दाखवून दे...', आर अश्विनची भारतीय संघातून वगळलेल्या ऋतुराजसाठी खास पोस्ट

न्यूझीलंड विरुद्ध भारतीय क्रिकेट संघाला वनडे आणि टी२० मालिका जानेवारीमध्ये खेळायची आहे. टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची (Team India) घोषणा १० दिवसांपूर्वीच झाली असून आता शनिवारी (३ जानेवारी) वनडे मालिकेसाठी संघ जाहीर झाला आहे. मात्र हा संघ निवडताना काही खेळाडूंना वगळण्यात आले असून यात महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडचाही (Ruturaj Gaikwad) समावेश आहे..India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन.२८ वर्षीय ऋतुराजने नुकतेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून भारतीय संघात पुनरागमन केले होते. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याचे पहिले वनडे शतकही ठोकले. त्याला या मालिकेत तिसऱ्या वनडेत फलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती. इतकेच नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतही त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र असे असतानाही त्याला भारतीय संघातून बाहेर व्हावे लागले आहे. त्याची आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारताच्या संघात निवड झालेली नाही, यामागे कारण म्हणजे भारताच्या संघात कर्णधार शुभमन गिल, उपकर्णधार श्रेयस अय्यर यांचे पुनरागमन झाले आहे. हे दोघेही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेला दुखापतीमुळे मुकले होते. ऋतुराज दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध श्रेयसच्या जागेवर मधल्या फळीत खेळला होता. मात्र सध्या भारतीय संघातील जागेसाठी मोठी स्पर्धा आहे, याचाच फटका ऋतुराजला बसला आहे..याबाबत आता भारताचा माजी गोलंदाज आर अश्विने (R Ashwin) पोस्ट करत ऋतुराजला मेहनत करत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याने ऋतुराजचा फोटो पोस्ट करत लिहिले की 'तुला काय वाटतंय, त्याचा फरक पडत नाही. पण उठ, तयार हो, पॅड घाल, दाखवून दे आणि कधीच हरू नकोस. संघातून वगळलं जाणं कठीण आहे, पण भारतीय संघातील जागेसाठी मोठी स्पर्धा आहे.'.ऋतुराज गेल्या काही महिन्यांपासून दमदार फॉर्ममध्ये खेळत आहे. त्याने गेल्या १२ महिन्यात बुची बाबू, दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ मालिका, भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अशा जवळपास खेळलेल्या सर्वच स्पर्धांत शतके केली आहेत. सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतही त्याने गेल्या दोन सामन्यांत १२४ आणि ६६ धावांची खेळी केली आहे..India ODI Squad: मोहम्मद शमी पुन्हा नकोसा! ऋतुराज गायकवाडवर अन्याय... आणखी दोघांना मिळाला डच्चू.ऋतुराजची सर्वोच्च सरासरीलिस्ट ए क्रिकेट प्रकारात सर्वाधिक सरासरीने (किमान ५० डावांनंतर) असलेल्या भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये ऋतुराज अव्वल क्रमांकावर आहे. त्याची ९७ सामन्यांनंतर ५७.६९ ची सरासरी आहे. त्याने या सरासरीने ४९०४ धावा केल्या आहेत. यात १९ शतके आणि १९ अर्धशतकांचा समावेश आहे. या यादीत ऋतुराज पाठपाठोपाठ विराट कोहली आणि चेतेश्वर पुजारा आहे. विराटची ३४४ सामन्यांत ५७.६७ सरासरी आहे, तर पुजाराची १३० सामन्यांत ५७.०१ सरासरीने आहे..