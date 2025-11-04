भारतीय महिला संघाची 'ती' कृती अन् R Ashwin ने पुरुषांच्या संघाचे काढले वाभाडे; म्हणाला, ते फक्त प्रसिद्धीसाठी बाता मारतात, पण..

R Ashwin praised India’s women’s team: भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन याने भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे कौतुक केले. नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर महिला वन डे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवून हरमनप्रीत कौरच्या संघाने इतिहास रचला. भारताला २००५ व २०१७ मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते, ती सल हरमनप्रीतच्या मनात होती. तिने जेतेपदाला गवसणी घालून भारीतय महिला संघाचे स्वप्न पूर्ण केले. या विजयानंतर एक वेगळा क्षण पाहायला मिळाला आणि त्याने अश्विनलाही आश्चर्यचकित केले. .भारतीय महिला संघाने अंतिम सामन्यात २९८ धावा उभ्या केल्या आणि लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेला २४६ धावांवर गुंडाळून ५२ धावांनी विजय मिळवला. या विजयानंतर भारतीय संघाने जेतेपदाच्या ट्रॉफीसह जल्लोष केला. त्यांनी भारताच्या माजी खेळाडूंचा सन्मानही केला. भारतीय खेळाडूंनी माजी खेळाडू झुलन गोस्वामी, मिताली राज व अंजून चोप्रा यांच्या हाती विजयाची ट्रॉफी दिली. हा क्षण सर्वांच्या मनात घर करून गेला. भारताच्या पुरुष संघाने असं कधी केलं नसतं, ते फक्त चर्चेत राहण्यासाठी मीडियासमोर फक्त बाता मारतात, असे विधान अश्विनने केले आहे. .India vs Pakistan पुन्हा भिडणार, १६ तारखेला हायव्होल्टेज सामना; वैभव सूर्यवंशी शेजाऱ्यांची वाट लावणार, जितेश शर्माकडे कर्णधारपद.माजी कर्णधार गोस्वामी, राज आणि चोप्रा, या सर्वजणी समालोचक म्हणून काम करत होते, त्यांनी संघासोबत ट्रॉफी उचलण्यासाठी आळीपाळीने आनंद साजरा केला, नाचल्या आणि त्यांच्या डोळ्यांत अश्रूही तरळले. "भारतीय संघाने विजयाची ट्रॉफी मिताली राजला दिली. त्याक्षणी मला या पोरींना सॅल्यूट करावसं वाटलं," अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर म्हटले.."त्यांनी असे का केले? भारतीय पुरुष संघाने असे कधीच केले नाही. ते कधीकधी मीडियासमोर असे म्हणतात कारण ते 'मीडिया-प्रशिक्षित' आहेत. पण मी त्यांना कधीच मागील पिढीला श्रेय देताना पाहिले नाही. आमच्या पिढीचा संघ तुमच्यापेक्षा चांगला आहे, हेच मी पुरुष संघात पाहिले आणि याबद्दल चर्चा ऐकली. पण या महिला संघाने माजी खेळाडूंना श्रेय दिले. अंजुम चोप्, मिताली राज तिथे होत्या. भारतीय खेळाडूंनी आनंदाने त्यांना ट्रॉफी दिली. हे मला अविश्वसनीयपणे चांगले वाटले," तो पुढे म्हणाला. ."आजचा विजय हा फक्त या पिढीचा नाही. हे २५ वर्षांचे, कदाचित तीन दशकांच्या कष्टाचे चीज आहे. म्हणूनच मला हा महिला संघ अद्भुत वाटतो. त्यांनी सर्वकाही योग्य मार्गावर आणले आहे. जेव्हा तुम्ही जिंकता तेव्हा तुम्ही खरोखरच उच्च स्थानावर असता आणि तरीही तुम्हाला मागील पिढ्यांच्या क्रिकेटपटूंचा आनंद साजरा करताना आठवण येते. त्यांना हे करायला कुणी सांगितले नाही," असे अश्विन पुढे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.