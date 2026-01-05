Ruturaj Gaikwad: 'ऋतुराजला संधी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा विराट आणि रोहित वनडेत...', R Ashwin नेमकं काय म्हणाला?

भारतीय क्रिकेट संघाला ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी ३ जानेवारी रोजी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. या मालिकेसाठी कर्णधार शुभमन गिलसह उपकर्णधार श्रेयस अय्यर आणि वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज याचेही भारतीय वनडे संघात (India ODI Squad) पुनरागमन झाले आहे. मात्र या मालिकेसाठी भारताच्या संघातून महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला (Ruturaj Gaikwad) वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे..India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन.ऋतुराज गेल्या अनेक महिन्यांपासून दमदार खेळ करत आहे. त्याने भारतासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत शतकही केले होते. मात्र असे असतानाही त्याला संघातून वगळण्यात आल्याने निवड समितीला अनेकांनी प्रश्न विचारले आहेत. आता भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने (R Ashwin) वेगळा मुद्दा मांडला आहे. त्याच्यामते रिषभ पंतच्या (Rishabh Pant) जागेवर त्याला संधी देता आली असती. तसेच ऋतुराजची शर्यत विराट कोहली, रोहित शर्मासोबतही असल्याचे त्याने सांगितले..अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'गायकवाडला संघात ठेवता आले असते का? मला वाटतं शक्य होतं. सध्या गायकवाड आणि पंत यांच्यातील सगळ एक निवड करण्यात आली. पंत डावखुरा फलंदाज असल्याने त्याला फायदा झाला. दुसरा यष्टीरक्षक आणि एक फलंदाज यांच्याच जेव्हा निवड करायची असते, तेव्हा तुम्हाला पर्याय म्हणून यष्टीरक्षक कुठूनही मिळू शकतो.'.वनडे संघात केएल राहुलला यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून पहिली पसंती दिली जाते. अश्विनने ऋतुराजच्या फलंदाजी कौशल्याचेही कौतुक केले. तो म्हणाला, ऋतुराजकडे केवळ सलामीवीर म्हणून पाहू नये, तो मधल्या फळीतही फलंदाजी करू शकतो. तो म्हणाला, 'तो चार-पाचव्या क्रमांकावर खेळताना जोखीम घेतोय. फिरकीविरुद्ध त्याची फलंदाजी, एकेरी-दुहेरी धावा आणि शेवटपर्यंत खेळत राहण्याची त्याची क्षमता अफलातून आहे. मला फक्त गायवाडच्या मानसिकतेची चिंता आहे.'.India ODI Matches in 2026: विराट कोहली - रोहित शर्मा २०२६ मध्ये १८ वनडे सामने खेळणार? भारतीय संघाचे वर्षभराचे वेळापत्रक जाणून घ्या.यानंतर अश्विनने म्हटले की ऋतुराजला विराट कोहली आणि रोहित शर्मानंतरच संधी मिळेल. अश्विन म्हणाला, 'ऋतुराजला दीर्घकाळासाठी वनडेत कदाचित तेव्हाच खेळता येईल, जेव्हा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा निवृत्त होतील.'भारताचा न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.