Ruturaj Gaikwad: 'ऋतुराजला संधी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा विराट आणि रोहित वनडेत...', R Ashwin नेमकं काय म्हणाला?

R Ashwin on Ruturaj Gaikwad: भारतीय संघाच्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत ऋतुराज गायकवाडला संधी न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आर अश्विनने सांगितले की ऋतुराजच्या निवडीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
Ruturaj Gaikwad - Virat Kohli

भारतीय क्रिकेट संघाला ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी ३ जानेवारी रोजी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. या मालिकेसाठी कर्णधार शुभमन गिलसह उपकर्णधार श्रेयस अय्यर आणि वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज याचेही भारतीय वनडे संघात (India ODI Squad) पुनरागमन झाले आहे.

मात्र या मालिकेसाठी भारताच्या संघातून महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला (Ruturaj Gaikwad) वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Ruturaj Gaikwad - Virat Kohli</p></div>
India ODI Squad: भारतीय संघाची न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी घोषणा! श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराजचे पुनरागमन
