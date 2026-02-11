T20 World Cup: पाकिस्तानी गोलंदाजाच्या मदतीला R Ashwin! टीका करणाऱ्या भारतीय खेळाडूलाच झापलं

Ashwin Counters Shreevats Goswami on Usman Tariq Debate: पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज उस्मान तारीक पुन्हा एकदा त्याच्या गोलंदाजी शैलीमुळे चर्चेत आला आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू कॅमेरॉन ग्रीन याने तारीक चेंडू फेकत असल्याची तक्रार केली होती. त्याची गोलंदाजी शैली नियमात बसल नसल्याचीही चर्चा बऱ्याचदा होत असते. आता टी२० वर्ल्ड कप २०२६ (T20 World Cup) दरम्यानही पुन्हा एकदा त्याच्या गोलंदाजीवर वाद होताना दिसत आहे. मात्र, भारताचा दिग्गज फिरकी गोलंदाज आर अश्विनने (R Ashwin) टीक करणाऱ्यांना सुनावले असून केवळ गोलंदाजांनाच बंधनं का, असा सवालही त्याने उपस्थित केला आहे. .T20 WC, IND vs NAM: भारताच्या Playing XI मध्ये होणार दोन मोठे बदल, अभिषेक शर्मासह 'हा' खेळाडूला बेंचवर बसणार?.मंगळवारी पाकिस्तानने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अमेरिकेला ३२ धावांनी पराभूत केले. पाकिस्तानच्या या विजयात तारिकने ३ विकेट्स घेत मोलाचा वाटा उचलला होता. मात्र मैदानात जरी त्याची कामगिरी चांगली राहिली असली तरी त्याच्या थांबून गोलंदाजी करण्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले..माजी भारतीय क्रिकेटपटू श्रीवत्स गोस्वामी (Shreevats Goswami) यानेही तारीकच्या गोलंदाजीवर प्रश्न विचारला होता. त्याने पोस्ट करत म्हटले होते की 'अगदी फुटबॉलमध्येही खेळाडूंना पेनल्टी रन-अपवेळीही थांबवण्याची परवानगी नसते. मग हे कसे काय ठीक आहे? शैली - ठीक आहे. पण थांबणं? तेही चेंडू टाकण्याच्याआधी. हे असंच चालू राहू शकत नाही..मात्र श्रीवत्स गोस्वामीच्या या पोस्टवर आर अश्विनने उत्तर देत गोलंदाजांची बाजू सांगितली आहे. तो म्हणाला, 'फुटबॉलमध्ये थांवण्याची परवानगी नसले, त्यासाठी मी सहमत आहे. तथापि, जेव्हा फलंदाजांना एका बाजूने फलंदाजीची सुरुवात करताना अंपायर किंवा गोलंदाजांना माहिती दिल्याशिवाय स्विच हिट किंवा रिव्हर्स करण्याची परवानगी आहे, मग अशी बंधनं केवळ गोलंदाजांसाठीच मर्यादीत का? खरंतर अंपायरला सांगितल्याशिवाय गोलंदाज त्याच्या गोलंदाजीचा हातही बदलू शकत नाही. त्यांनी आधी मग नियम बदलायला हवा.'.दरम्यान, तारीकने त्याच्या गोलंदाजीवर होत असलेल्या टीकेबाबत उत्तर देताना यापूर्वीच सांगितले आहे की त्याची गोलंदाजी शैली त्याच्या नैसर्गिक शरीरयष्टीमुळे आहे. त्याने दावा केला होता की त्याचा हात ज्याप्रकारे वाकतो, ते त्याच्या नैसर्गिक शारिरीक गुणधर्मामुळे वाकतो, यामध्ये नियम तोडण्याचा हेतू नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.