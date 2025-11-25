IND vs SA, 2nd Test: रिषभ पंतला मैदानात पाहून आर अश्विन का झाला नाराज? म्हणाला, स्पष्ट संकेत...

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत भारत पिछाडीवर आहे. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत रिषभ पंतने कर्णधारपदाची जबाबदारी घेतली, पण त्याची कामगिरी निराशाजनक ठरली. आर अश्विनने पंतच्या देहबोलीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. .दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गुवाहाटी येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघ सध्या पिछाडीवर आहे. आधीच दक्षिण आफ्रिकेने पहिला सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली आहे, अशातच आता दुसऱ्या कसोटीतही ते वरचढ होताना दिसत आहेत. आधीच पहिला सामना गमावला असताना भारताला नियमित कर्णधार शुभमन गिल दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर पडल्याने धक्का बसला. गिलच्या अनुपस्थितीत यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतने नेतृत्वाची जबाबदारी घेतली. तो भारताचा ३८ वा कसोटी कर्णधार ठरला..IND vs SA, 2nd Test: मार्करमचा सुपरमॅनसारखा सूर मारत हवेतच एकाहाती कॅच; जडेजा-नितीश रेड्डी पाहातच राहिले; पाहा Video.मात्र त्याची या सामन्यातील पहिल्या डावात मात्र फारशी चांगली कामगिरी झाली नाही. तो फलंदाजी करताना ८ चेंडूत ७ धावा करूनच बाद झाला. याशिवाय त्याच्याकडून नेतृत्व करतानाही चूका झाल्याचे दिसले, त्यामुळे सध्या तो टीकेचा धनी ठरताना दिसत आहे. चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने त्यांची आघाडी ४५० धावांहून अधिक वाढवली आहे. यावेळी चौथ्या दिवशी पंतच्या देहबोलीबाबत बोलताना आर अश्विनने मोठी निराशा व्यक्त केली आहे..भारताचा दिग्गज फिरकीपटू असलेला अश्विन आता निवृत्त झाला आहे, पण असे असले तरी तो क्रिकेटशी जोडलेला आहे. तो अनेकदा भारताच्या सामन्यांबद्दल आणि खेळाडूंबद्दल त्याच्या प्रतिक्रियाही देत असतो. तो क्रिकेट संदर्भात व्हिडिओही युट्युबवर करतो. नुकतेच भारत - दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी (मंगळवार, २५ नोव्हेंबर) अश्विनने पंतचा फोटो शेअर करत लिहिले की 'मला खरंच आशा आहे की आपण दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना पुनरागमन करू, पण मैदानावरील देहबोली वेगळेच संकेत देत आहे.' अश्विनने त्याच्या या पोस्टमधून पंत आणि भारतीय खेळाडूंच्या देहबोलीने निराश केल्याचे संकेत दिले आहेत..या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्याच डावात ४८९ धावांचा डोंगर उभारला होता. त्यांच्याकडून सेनुरन मुथुसामीने १०९ धावांची खेळी केली, तर मार्को यान्सिनने ९३ धावांची खेळी केली होती. तसेच ट्रिस्टन स्टब्स (४९), तेंबा बावुमा (४१), काईल वेरेयन (४५), एडेन मार्करम (३८) आणि रायन रिकल्टन (३५) यांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले. भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतले..Ind Vs SA 2nd Test : भारतीय खेळाडूंची दाणादाण, गौतमच्या निर्णयांमुळे अवस्था 'गंभीर', चाहत्यांना आठवला ग्रेग चॅपलचा काळ.त्यानंतर भारताचा संघ पहिल्या डावात ८३.५ षटकात २०१ धावंवरच सर्वबाद झाला. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २८८ धावांची आघाडी घेतली. भारताकडून यशस्वी जैस्वालने ५८ धावांची खेळी केली, तर वॉशिंग्टन सुंदरने ४८ धावांची खेळी केली. कुलदीप यादवने चांगला बचाव करत १३४ चेंडूत १९ धावा केल्या आणि सुंदरसोबत ७२ धावांची भागीदारी केली. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून यान्सिनने ६ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने फॉलोऑन न देता पुन्हा फलंदाजीला उतरण्याचा निर्णय घेतला असून दुसऱ्या डावाच चौथ्या दिवशी ५८ षटकांपर्यंत ३ बाद १७८ धावा केल्या असून आघाडी ४६० पेक्षा अधिक वाढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.