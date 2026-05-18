MS Dhoni आज 'इम्पॅक्ट प्लेअर' म्हणून खेळणार होता, परंतु असं काहीतरी घडलं की...! त्यात, R Ashwin च्या ट्विटने खळबळ

R Ashwin tweet on MS Dhoni viral reaction : इंडियन प्रीमीअर लीग २०२६ मध्ये सोमवारी सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) विरुद्धच्या सामन्यात महेंद्रसिंग धोनी खेळणार की नाही, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK ) आयपीएल २०२६ च्या पर्वातील घरच्या मैदानावरील त्यांचा शेवटचा सामना खेळणार आहे. त्यामुळे MS Dhoni ला खेळताना पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसेल, यात शंका नाही. पण, दुखापतीमुळे धोनीला या पर्वात एकही सामना खेळता आलेला नाही. आज तो घरच्या मैदानावर किमान इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळेल आणि निवृत्त होईल, अशीही चर्चा आहे. .पण, CSK vs SRH सामन्यापूर्वी अंगठ्याला झालेल्या ताज्या दुखापतीमुळे महेंद्रसिंग धोनी, आज खेळण्याची शक्यता कमी आहे. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, धोनी CSK सोबत लखनौला जाणार होता, परंतु नेट सरावादरम्यान त्याच्या अंगठ्याला दुखापत झाली आणि त्यामुळे त्याने मागे थांबण्याचा निर्णय घेतला. धोनीने SRH विरुद्धच्या सामन्याच्या आदल्या दिवशी सरावादरम्यान काही जोरदार फटके मारले आणि त्याला कोणतीही मोठी अस्वस्थता जाणवली नाही, परंतु नंतर तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने त्याने सामन्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला..अहवालानुसार, धोनी SRH विरुद्ध एक प्रभावी खेळाडू म्हणून खेळण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज होता, परंतु आता ते अशक्य वाटत आहे. चेपॉकमधील शेवटच्या लीग सामन्याच्या शेवटी होणाऱ्या वार्षिक 'लीप ऑफ ऑनर' या परंपरेत तो सहभागी होईल. धोनी आयपीएल २०२६ मध्ये सीएसकेसाठी एकही सामना खेळलेला नाही. पोटरीच्या दुखापतीमुळे तो सुरुवातीच्या टप्प्यातून बाहेर पडला होता आणि नंतर खेळण्यासाठी तंदुरुस्त असूनही त्याने कार्तिक शर्माची जागा घेण्यास नकार दिला..आर अश्विनचं ट्विट...भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन याने आजच्या सामन्यापूर्वी एक ट्विट केलं. त्यानं लिहिलं की, "आज हे होणं शक्य नाही! २०२७ मध्ये? कदाचित... फलंदाजीत कोणताही बदल होणार नाही, असे मला वाटते. अकिल होसैन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतेल?" अश्विनचे हे ट्विट धोनीच्या उपस्थितीबाबत असल्याची चर्चा रंगली आहे..How Can CSK Qualify For IPL 2026 Playoffs?CSK कडे प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची चांगली संधी आहे, परंतु उर्वरित जागांसाठी अनेक संघ स्पर्धा करत असल्याने पात्रता निश्चित नाही. १२ सामन्यांमध्ये सहा विजय आणि तितकेच पराभव पत्करले आहेत आणि त्यांना सर्वप्रथम दोन्ही सामने जिंकून १६ गुणांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना काही सामन्यांचे निकाल त्यांच्या बाजूने लागण्याची वाट पाहावी लागेल.