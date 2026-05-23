IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्सने मोठा डाव खेळला, पंजाबच्या चहलला संघात दाखल करून घेतले; मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळवणार?

Ravi Singh ruled out of IPL 2026 due to hamstring injury: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या साखळी फेरीचा शेवट रविवारी होईल. प्ले ऑफच्या शर्यतीत स्थान मिळवण्याठी प्रयत्नशील असलेले राजस्थान रॉयल्स व कोलकाता नाइट रायडर्स हे संघ वेगवेगळ्या प्रतिस्पर्धींविरुद्ध विजयासाठी जोर लावतील. RR ला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचा सामना करायचा आहे आणि या सामन्यापूर्वी त्यांनी संघात बदल केल आहे. .राजस्थान रॉयल्सने १३ सामन्यांत ७ विजय मिळवून १४ गुणांसह चौथे स्थान टिकवले आहे, परंतु त्यांना प्ले ऑफमधील जागा पक्की करण्यासाठी मुंबईविरुद्ध विजय मिळवणे महत्त्वाचे आहे. त्यांची हार झाल्यास पंजाब किंग्स व कोलकाता नाइट रायडर्स हे प्रत्येकी १५ गुणांसह चौथ्या स्थानावर दावा सांगू शकतात. अशा परिस्थितीत RR च्या ताफ्यात बदल झालेला पाहायला मिळतोय.. .RR ने दुखापतग्रस्त रवी सिंगच्या जागी इमानजोत चहलाला ( Emanjot Chahal) संघात दाखल करून घेतले आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे यष्टिरक्षक-फलंदाज रवी सिंग उर्वरित स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. पंजाबच्या पतियाळा येथील रहिवासी असलेला इमानजोतने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पंजाबचे प्रतिनिधित्व केले आहे. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये ८३ धावांची सर्वोच्च खेळी करण्यासोबतच, या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजाने तीन सामन्यांमध्ये ११ बळीही मिळवले आहेत. तो ३० लाख रुपयांच्या मोबदल्यात RR संघात सामील होईल.. .पंजाबच्या स्थानिक शेर-ए-पंजाब ट्वेंटी-२० लीगमध्ये त्याने आपल्या फिरकी गोलंदाजीची चमक दाखवली आहे. २०२३ साली JK Super Strikers संघांकडून त्याने ११ सामन्यांत २१ विकेट्स घेतल्या, तर २०२४ मध्ये Intersoft Titans संघाकडून १० सामन्यांत १४ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण, मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या लढतीत त्याला पदार्पणाची संधी मिळणे अवघड आहे.