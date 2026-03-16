IPL 2026 मध्ये २-३ हजार धावा करायच्या आहेत! वैभव सूर्यवंशीचा आत्मविश्वास पाहून सारेच चक्रावले; म्हणाला, वैयक्तिक विक्रम...

Vaibhav Sooryavanshi focus on IPL trophy for Rajasthan Royals: भारतीय संघाचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी पुन्हा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मागच्या पर्वात पदार्पण करून त्याने अनेक विक्रमं केली.. आयपीएलमध्ये वेगवान शतक झळकावणाऱ्या युवा फलंदाजाचा मान त्याने पटकावला. त्यानंतर त्याने भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करताना वर्ल्ड कप विजयात महत्त्वाचा वाटा उचलला. आता त्याने संपूर्ण लक्ष IPL 2026 कडे वळवलं आहे. १९ वर्षांच्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये त्याने १७५ धावांची वादळी खेळी केली होती. आता त्याला युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेल याचा आयपीएलमधील १७५ धावांचा विक्रम मोडायचा आहे..वैभव सूर्यवंशी यंदाच्या आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून किती विक्रम करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.. तो ५०० धावांचा टप्पा ओलांडेल का? तो आणखी एक वादळी शतक झळकावेल का? याची सर्वांना उत्सुकता आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या जयपूर येथील एका कार्यक्रमात तो गमतीने म्हणाला, जर तुम्ही मला विचाराल, तर मी या पर्वात २००० ते ३००० धावा करेन. खरं सांगायचं तर, मी असं काही ठरवलेलं नाही. मी प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणारा व्यक्ती आहे. माझं लक्ष्य हे संघाला जेतेपद पटकावून देण्याचे आहे. त्यामुळे वैयक्तिक विक्रमाचा विचार नाही...२०२४ मध्ये तो क्रिकेटच्या मैदानावर उतरला आणि तेव्हापासून सर्व लक्ष त्याच्यावर केंद्रित झाले आहे. तो मीडियामध्ये सतत चर्चेत असतो आणि आता हेड दडपण १४ वर्षांचा मुलगा कसे हाताळतो? यावर तो म्हणाला, "मी फक्त माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. जेव्हा तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात चांगले काम करता तेव्हा तुमचे लक्ष वेधले जाते. तुम्हाला ते हाताळायला शिकावे लागेल. मी माझ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करत आहे. सुदैवाने, मी नियमित सामने खेळत आहे.".वैभवने आयपीएल २०२५ मध्ये ७ सामन्यांत २०६.५५ च्या स्ट्राईक रेटने २५२ धावा केल्या आहेत. त्यात १ शतक व १ अर्धशतक आहे. अन्य ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर १८ सामन्यांत ४१.२३ ची सरासरी व २०४ च्या स्ट्राईक रेटने ७०१ धावा आहेत. त्यात ३ शतकं व १ अर्धशतक आहे.