Duleep Trophy Final: रजत पाटीदारचे खणखणीत शतक! भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा; श्रेयसच्या मार्गात ठरणार अडथळा

दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये दक्षिण विभाग १४९ धावांवर गडगडला, मध्य विभागाने पकड मजबूत केली.कर्णधार रजत पाटीदारने ११५ चेंडूत १२ चौकार व २ षटकारासह शतक झळकावले.पाटीदारने मागील तीन डावांत ७७, १२५ व ६६ धावा करून सातत्य दाखवले आहे..Rajat Patidar century in Duleep Trophy Final 2025 against South Zone : दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये दक्षिण विभागाचा डाव १४९ धावांवर गुंडाळल्यानंतर मध्य विभागाने सामन्यावरील पकड मजबूत केली आहे. कर्णधार रजत पाटीदारने ११२ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारासह शतक झळकावले. मध्य विभागाचा कर्णधार असलेल्या रजतने दुलीप ट्रॉफीत सातत्याने धावा केल्या आहेत. त्याने मागील तीन डावांत ७७, १२५ व ६६ अशी खेळी केली आहे. भारतीय संघ पुढील महिन्यात घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. त्यासाठीचा संघ लवकरच जाहीर केला जाईल आणि निवड समितीच्या सदस्यांनी दुलीप ट्रॉफीवरही लक्ष ठेवले आहे. त्यामुळे रजतची ही खेळी महत्त्वाची ठऱतेय. .रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटीदार ( Rajat Patidar) याच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मध्य विभाग संघाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कुमार कार्तिकेया ( Kumar Kartikeya) व सारांश जैन यांच्या टिच्चून माऱ्यासमोर दक्षिण विभागाचा पहिला डाव ६३ षटकांत १४९ धावांवर गडगडला. कुमार कार्तिकेयने २१ षटकांत ५३ धावा देताना ४ विकेट्स घेतल्या, तर सारांशने २४-२-४९-५ अशी स्पेल टाकली.दक्षिण विभागाकडून सलामीवीर तन्मय अग्रवालने सर्वाधिक ३१ धावांची खेळी केली. .मध्य विभागाला दानिश मालेवार व ए वाडकर यांनी चांगली सुरूवात करून दिली. पण, कौशिकने २३ व्या षटकात वाडकरला ( २२) बाद केले. त्यानंतर आलेला शुभम शर्माही सहा धावांवर बाद झाला. दानिशही १२० चेंडूंत ५ चौकारांसह ५३ धावांवर बाद झाला. त्यानतंर रजत व यश राठोड ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी २०५ चेंडूंत १६० धावा जोडल्या. रजत ११५ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारासह १०१ धावांवर बाद झाला. रजतने सातत्याने धावा करून विंडीज मालिकेसाठी दावा ठोकला आहे. .रजतने भारताकडून तीन कसोटी सामने खेळले आहेत, पंरतु त्याला प्रभाव पाडता आलेला नव्हता. मात्र, दुलीप ट्रॉफीत त्याने दम दाखवून विंडीज मालिकेसाठी दावा ठोकला आहे. रजतच्या या खेळीने श्रेयस अय्यरवर पुन्हा अन्याय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोघंही मधल्या फळीतील फलंदाज आहेत आणि रजतचा सध्याचा फॉर्म पाहता घरच्या मैदानावरील मालिकेत त्याचा विचार नक्की केला जाईल..तेच दुसरीकडे श्रेयसची ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी भारत अ संघाचा कर्णधार म्हणून निवड केली गेली आहे. या सामन्यांत त्याची कामगिरी कशी होते यावर सर्व अवलंबून आहे. दरम्यान, यश राठोड मैदानावर उभा आहे आणि त्याने नाबाद ७१ धावा केल्या आहेत. मध्य विभागाच्या ५ बाद २६६ धावा झाल्या असून ते ११७ धावांनी पुढे आहेत.